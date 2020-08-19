Єрмак назвав дезінформаційною атакою версію про зраду з "вагнерівцями".

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав дезінформацією повідомлення про те, начебто Банкова має стосунок до зриву спецоперації з виманювання "вагнерівців" до Києва через Білорусь. Єрмак спростував інформацію, начебто українські спецслужби дійсно готували таку операцію, і вважає, що мета пропаганди – посіяти розкол в українському суспільстві.

Про це Єрмак сказав у коментарі виданню LB.ua.

"Офіс Президента України візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Республіки Білорусь. Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія", – зазначив керівник ОП.

Єрмака здивувало, що українці публічно розповсюджують саме цю версію подій. "Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів", – додав він.

Андрій Єрмак спростував твердження, начебто він особисто пропонував перенести операцію через необхідність проведення переговорів з Росією. Керівникові ОП також нічого не відомо про демарш колишнього керівника розвідки Василя Бурби. "Переконаний, що це також не відповідає дійсності і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства", – зазначив Єрмак.

Голова Управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав скандал спецоперацією російських спецслужб.

"По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів, – заявив він в інтерв’ю "Укрінформу". – По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані «приватні» військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть якщо виконують «приватні» замовлення".

Він додав, що російське видання "Комсомольская правда" ще 6 серпня опублікувало докладну "фейкову версію" про те, що СБУ нібито причетна до появи "вагнерівців" у Мінську. "Паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими", – зауважив голова ГУР.

Скандал почався наприкінці минулого тижня, коли спочатку анонімний телеграм-канал "Очки Баканова", а за ним аґент НАБУ Євген Шевченко заявили, що російських найманців мали намір заарештувати українські спецслужби, однак операція зірвалась – через "злив" з Офісу Президента.

Згодом головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що ГУР Міноборони, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора понад рік проводили спецоперацію з розшуку та затримання терористів, імовірно причетних до збиття літака рейсу МН17, українских військових літаків під Луганськом. Бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували "роботу" від імені російської приватної військової компанії. Згідно з легендою, вони мали вирушити з Мінська до Стамбула, а звідти – до місця своєї роботи у Венесуелі. насправді літак мали екстрено посадити в Києві і заарештувати бандитів.

У процесі "вербування" найманці під запис дали свідчення про свої злочини на території України. 18 серпня частину цих записів оприлюднила журналістка Яніна Соколова.