Російська влада оголосила у розшук журналіста-розслідувача Христо Грозева.

Пів року тому ФСБ звинуватила Грозева, що він допомагав українській розвідці викрасти російський літак.

 

 

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача інтернет-порталу Bellingcat Христа Грозева у кримінальній справі. Про це в понеділок, 26 грудня, повідомив Telegram-канал «Медиазона» з покликом на базу даних розшуку МВС РФ.

 

Що саме інкримінують Грозеву й за якою статтею щодо нього порушено кримінальну справу, в базі не вказано. Журналісти роблять припущення, що справа стосується нібито спроб українських Збройних Сил викрасти російський бойовий літак. Адже у липні цього року ФСБ Росії звинуватила Грозева у допомозі українській розвідці, яка, за версією російського відомства, планувала викрасти російський літак, спонукавши до цього кроку російського пілота. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло.

 

Грозев заявив, що не брав участі в операції українських спецслужб. Хоча визнав, що разом з командою Bellingcat готував документальний фільм про цю операцію.

 

Грозев – громадянин Болгарії, народився у Пловдіві. Він – виконавчий директор Bellingcat та його провідний розслідувач щодо Росії, займається вивченням загроз безпеці, екстериторіальних спецоперацій та інформаційних воєн.

 

Він, зокрема, займався розслідуванням російського злочину, скоєного 2018 року в місті Солсбері у Великій Британії. Тоді проти колишнього російського аґента Сєрґєя Скрипаля та його доньки було застосовано бойову отруйну речовину зі сімейства «Новичок». Це розслідування принесло Христо Грозеву та його команді у 2019 році Премію європейської преси.

 

Разом з командою російського опозиційного політика Алєксєя Навального Христо Грозев розслідував також отруєння Навального «Новичком». Розслідування, проведене спільно журналістами Bellingcat, The Insider, CNN та Фонду боротьби з корупцією, було опубліковано 14 грудня 2020 року. У ньому стверджувалося, що вісім співробітників російських спецслужб стежили за Навальним протягом мінімум трьох років. Наступного дня після публікації Грозев розповів в інтерв'ю телерадіокомпанії Deutsche Welle, як саме журналісти збирали дані про пересування та комунікацію співробітників Федеральної служби безпеки Росії.

26.12.2022

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