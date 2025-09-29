Іракського вербувальника до армії Росії засуджено до довічного ув'язнення.

Вирок був винесений на підставі іракського закону про боротьбу з торгівлею людьми.

 

 

Громадянина Іраку, який  вербував своїх співвітчизників до російської армії і відправляв їх воювати до України, отримав у себе на батьківщині вирок – довічне ув'язнення. Про це повідомив телеканал Euronews. Кримінальний суд в Ен-Наджафі визнав його винним у торгівлі людьми.

 

У заяві суду йдеться про те, що засуджений формував групи і відправляв їх воювати в іноземні держави в обмін на фінансову компенсацію, і що вирок був винесений на підставі іракського закону про боротьбу з торгівлею людьми.

 

Представник судової влади Іраку та високопосадовець служби безпеки, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені давати коментарі, заявили, що чоловік, якого вони назвали Рісан Фалах Камель, був засуджений за вербування бойовиків і відправку їх воювати на боці Росії порти українців.

29.09.2025

