Влада Франківська просить уряд пом’якшити карантин у місті.

 

Сьогодні, 3 березня, виконавчий комітет Івано-Франківської міськради прийняв звернення до президента, Верховної Ради та уряду щодо пом’якшення карантину у міській громаді.

 

Фото www.facebook.com/mrada.if.ua

 

«Це призвело до соціально-економічної напруги серед мешканців та підприємців. Обмеження порушують конституційні права та свободи мешканців міста, а саме: обмеження роботи громадського транспорту, кафе, ресторанів, спортзалів, закладів культури та освіти тощо. Припиняються планові госпіталізації в міські лікарні. Це фактично паралізує економіку територіальної громади», – зачитала звернення заступниця начальника управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Світлана Криворучко.

 

За її словами, припинення роботи значної кількості закладів призводить до того, що багато мешканців залишаються без місця праці та засобів існування. А обмеження роботи громадського транспорту призвело до ще одного колапсу – до місць праці не можуть дістатися люди, чиї підприємства продовжують роботу.

 

Члени виконкому Івано-Франківська зокрема просять:

 

– Дозволити владі на місцях самостійно вирішувати як повинен працювати бізнес у червоній зоні;

 

– Пом’якшити умови для підприємців сфери роздрібної торгівлі непродовольчими товарами з перебуванням з перебуванням однієї особи на 10 м²;

 

– Кабміну розробити механізм надання соціальної підтримки людям на період жорстких карантинних заходів;

 

– ВР  терміново розглянути законопроєкт щодо підтримки платників податків у 2021 році, яким передбачити надати органам місцевого самоврядування право прийняти рішення про внесення змін щодо встановленого розміру податків.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Нагадаємо, з 22 лютого на території Івано-Франківської області ввели посилені карантинні обмеження «червоної» зони. 1 березня приватні підприємці пікетували Івано-Франківську ОДА та перекривали централньу вулицю з вимогою відновити роботу ринків. А тим часом статистика захворюваності франківчан на коронавірусну хворобу тривожна: за останню добу в області 640 нових випадків інфікування covid-19, серед них у самому Івано-Франківську 145 осіб.

 

03.03.2021

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