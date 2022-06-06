Борис Джонсон залишається на посаді.

Консерватори в британському парламенті голосували щодо довіри своєму лідерові.

У Палаті громад парламенту Великої Британії в понеділок, шостого червня, відбулося таємне голосування членів фракції Консервативної партії щодо вотуму недовіри прем'єр-міністрові Борису Джонсонові. За довіру своєму лідерові проголосувало 211 консерваторів. Проти виступило 148 депутатів-однопартійців. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Для збереження своєї посади Джонсону необхідно було набрати як мінімум половину плюс один голос представників партії на свою підтримку, тобто щонайменше 180 голосів на свою користь.

Оскільки Джонсонові вдалося утриматися на посаді, то згідно з партійними правилами, у нього з'явився захист на рік від подібної процедури. Якби Джонсону винесли вотум недовіри, консерваторам довелося б обрати нового лідера – і, як наслідок, нового прем'єра.

Із закликом оголосити недовіру прем'єр-міністру виступили щонайменше 54 члени парламенту від Консервативної партії. Відповідно до закону, цього достатньо для того, щоб питання було винесене на голосування всієї фракції.

Приводом став гнів частини консерваторів у зв'язку з доповіддю чиновниці британського уряду Сью Ґрей (Sue Gray), яка розслідувала порушення карантинного режиму на Давнінг-стріт у розпал епідемії коронавірусу.

Скандал спалахнув наприкінці минулого року, коли британські журналісти з'ясували, що під час жорсткого локдавну в резиденції прем'єр-міністра на Давнінг-стріт відбулося кілька вечірок. І це в той час, коли такі збори заборонялися правилами. У цих заходах брали участь, серед інших, сам Борис Джонсон та його дружина Керрі. Прем’єр стверджував, що заходи були суто робочими. Хоча на столах були вино і закуски. А в ході зборів їхні учасники не дотримувалися заходів соціального дистанціювання.