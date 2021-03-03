Галицькі хроніки COVID-19: 3 березня.

 

Станом на 09:00 3 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 188 999 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1386 нових випадків: 640 – на Івано-Франківщині (проведено 1968 ПЛР-тестів), 403 – на Львівщині (проведено 1465 ПЛР-тестів) та 343 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки: п'ятеро людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 14 – в Івано-Франківській області. 

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 березня (09:00): 42 766 випадків, 146 нових

Тернопіль – 128 осіб

Бережанський район – 13 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький  – 16 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 11 особа

Кременецький район – 28 осіб

Лановецький  – 2 особи

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський  – 5 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 12 особи

Тернопільський район – 29 осіб

Чортівський район – 49 осіб

Шумський район – 11 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 березня (09:00): 79 985 випадків, 403 нових

Львів – 190 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 49 осіб

Жовківський район – 9 осіб

Кам'янко-Бузький район – 11 особа

Миколаївський район – 14 особи

Мостиський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 54 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 14 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 6 осіб

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 35 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 березня (09:00): 66 248 випадків, 640 нових

 

м. Івано-Франківськ – 145 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 85 осіб

Городенківський район – 75 осіб

Долинський район – 60 осіб

Калуський район – 29 осіб

Коломийський район – 19 осіб

Косівський район – 67 осіб

Надвірнянський район – 32 особи

Снятинський район – 60 осіб

Тисменицький район – 31 особа

Тлумацький район – 2 особи

Рожнятівський район – 14 осіб

Рогатинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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