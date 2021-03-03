Галицькі хроніки COVID-19: 3 березня.

Станом на 09:00 3 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 188 999 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1386 нових випадків: 640 – на Івано-Франківщині (проведено 1968 ПЛР-тестів), 403 – на Львівщині (проведено 1465 ПЛР-тестів) та 343 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки: п'ятеро людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 14 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,17%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 березня (09:00): 42 766 випадків, 146 нових
Тернопіль – 128 осіб
Бережанський район – 13 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький – 16 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 11 особа
Кременецький район – 28 осіб
Лановецький – 2 особи
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський – 5 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 12 особи
Тернопільський район – 29 осіб
Чортівський район – 49 осіб
Шумський район – 11 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 березня (09:00): 79 985 випадків, 403 нових
Львів – 190 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 49 осіб
Жовківський район – 9 осіб
Кам'янко-Бузький район – 11 особа
Миколаївський район – 14 особи
Мостиський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 54 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 14 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 6 осіб
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 35 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 березня (09:00): 66 248 випадків, 640 нових
м. Івано-Франківськ – 145 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Галицький район – 85 осіб
Городенківський район – 75 осіб
Долинський район – 60 осіб
Калуський район – 29 осіб
Коломийський район – 19 осіб
Косівський район – 67 осіб
Надвірнянський район – 32 особи
Снятинський район – 60 осіб
Тисменицький район – 31 особа
Тлумацький район – 2 особи
Рожнятівський район – 14 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.03.2021