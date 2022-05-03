В Івано-Франківську скоротили штат міськвиконкому на 50 осіб.

 

Сьогодні, 3 травня, на позачерговій сесії міської ради Івано-Франківська депутати проголосували за скорочення апарату виконкому на 50 штатних одиниць. Також більшість профільних заступників стали директорами департаментів Івано-Франківської міської ради. Таким чином відбулося скорочення директорів департаментів.

 

 

Так, департамент освіти та науки очолила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

Заступник  міського голови Віталій Федорів став за сумісництвом директором департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами.

Микола Вітенко очолив департамент комунальних ресурсів та сільського господарства,

а Тарас Полатайко – департамент благоустрою.

Заступник міського голови Руслан Гайда став директором департаменту зі взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій. 

 

"Були внесені зміни до положень чинних структур. Зазнали змін деякі департаменти. Це все зумовлене сучасними реаліями. В теперішніх умовах це важливо. Дякую колективу за розуміння. Зокрема за скорочення заробітної плати", – коментує міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. 


 

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