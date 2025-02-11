Грип та ГРВІ: епідпоріг на Львівщині перевищено на 20%.

 

За попередній тиждень на Львівщині від ускладнень грипу померло двоє людей. Хвороба забрала життя двох чоловіків віком 67 років, які мали супутні хвороби і не були вакцинованими. Про це повідомила епідеміологиня Наталія Іванченко.

 

Загалом на грип та ГРЗ в області за минулий тиждень захворіло на 1925 людей більше, ніж попереднього тижня (12 771 проти 10 846). Епідпоріг перевищений майже на 20%.

 

Серед хворих 55,3% – діти. Найбільш уражена група – серед дітей 5–14 років (31%). Серед дорослих – 30–64 років (25,7%).

 

Циркулюють віруси грипу А та В, аденовірус, риновірус та РС-вірус.

 

Наталія Іванченко звернулася до керівників закладів освіти і порадила, якщо в школах стрімко зростає кількість відсутніх через ГРЗ, ініціювати перехід на онлайн навчання.

 

 

Тим часом вже від сьогодні, 10 лютого, кілька українських міст оголосили про терміновий перехід шкіл на дистанційне навчання через зростання кількості випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

 

В Ужгороді всі школи, в тім числі художні та спортивні установи, перейдуть на дистанційне навчання до 21 лютого. Це пов’язано з тим, що перевищено епідеміологічний поріг: впродовж минулого тижня тут зафіксовано 1536 візитів до лікаря – на 20,4% більше, ніж позаминулого тижня. Проте дитячі садки продовжать роботу у звичайному режимі.

 

У Рівненській області на карантин закрили 28 шкіл, у тому числі 7 – у Рівному. 

 

У Чернівецькій області через високий рівень захворюваності на ГРВІ на дистанційному навчанні перебувають 40 шкіл, з них 7 – у Чернівцях, а ще у семи школах міста на карантинне дистанційне навчання перевели окремі класи. Також в області призупинили роботу 14 дитячих садочків.

 

11.02.2025

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