У прем’єра Канади виявлено COVID-19.

Минулого тижня Джастін Трюдо перебував на Саміті Америк у Каліфорнії.

 

 

Прем'єр-міністр Канади 50-літній Джастін Трюдо заявив у понеділок, що він заразився коронавірусом. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це вже другий випадок захворювання канадського прем’єра на COVID-19.

 

«У мене виявився позитивний результат тесту на COVID-19. Я дотримуватимуся рекомендацій лікарів та планую самоізолюватися. Я почуваюся добре, але це тому, що я вчасно отримав щеплення», – написав Трюдо на своїй сторінці у Twitter. Він теж закликаючи всіх своїх співвітчизників вакцинуватися, хто ще досі не отримав заштрику від коронавіруса. «Захистімо нашу систему охорони здоров’я, один одного і себе», – закликав він.

 

Минулого тижня Трюдо був на Саміті Америк (Summit of the Americas) у Каліфорнії, де він зустрічався, зокрема, з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та іншими лідерами для обговорення питань, які мають значення для реґіону. У суботу він повернувся до Оттави.

 

Цікаво, що лише кілька днів тому уряд Трюдо заявив, що призупинить довільне тестування на COVID в аеропортах Канади до кінця червня, щоб скоротити час очікування на посадку до літака.

 

Правляча Ліберальна партія Канади зіткнулася з критикою через свої тривалі карантинні обмеження, включно зі забороною невакцинованим людям подорожувати літаками та запровадженням мандатів на вакцинації для федеральних державних службовців.

14.06.2022

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