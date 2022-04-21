Парламент таки порушив розслідування проти Бориса Джонсона.

Прем’єрові закидають введення парламенту в оману щодо незаконних вечірок під час пандемії.

 

 

Парламент Великої Британії розпочав розслідування проти прем'єр-міністра Бориса Джонсона у зв'язку зі скандалом навколо нелегальних вечірок на тлі антикоронавірусних обмежень. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У четвер, 21 квітня, депутати проголосували за створення комісії, якій доручено з'ясувати, чи брехав Джонсон парламенту щодо цих вечірок. На початку квітня поліція вже виписала Джонсону штраф за порушення антикоронавірусних обмежень.

 

На початку року Борис Джонсон опинився під вогнем критики через нелегальні вечірки з вживанням великої кількості алкоголю. Джонсон був присутній на деяких з них і вже вибачився за це. Після початку війни Росії проти Україні тиск на Джонсона дещо ослаб, оскільки скандал зник із заголовків передовиць.

 

У той же час Скотленд-Ярд розпочав розслідування у зв'язку з проведенням цілої низки вечірок у приміщенні уряду в період локдавнів у 2020 та 2021 роках. Штрафи, накладені нещодавно на Джонсона, його дружину Керрі та міністра фінансів Ріші Сунака (Rishi Sunak), знову ускладнили становище британського прем'єра. Загалом поліція оголосила, що в рамках розслідування виписала щонайменше 50 штрафів. Опозиція закликала Джонсона подати до демісії, але він рішуче відмовився.

 

Якщо парламентська комісія дійде висновку, що Джонсон брехав депутатам, то це ще більше ускладнить становище прем'єра. Навмисне введення парламенту в оману є порушенням етичного кодексу уряду. Борис Джонсон два дні тому категорично відкинув звинувачення, що він навмисно брехав парламенту. Таким чином він стане першим британським прем’єром щодо якого вестиметься таке розслідування. У політичній системі, яка в основному покладається на довіру та чесність, це дуже поважна інкримінація.

21.04.2022

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