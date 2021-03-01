Підприємці Івано-Франківщини вимагають відновити роботу ринків.

 

В Івано-Франківську сьогодні, 1 березня, приватні підприємці, які працюють на місцевому ринку і є членами профспілки, вийшли на мітинг перед облдержадміністрацією. Кілька десятків підприємців вимагали дозволити їм займатися торгівельною діяльності в умовах жорсткого карантину.

 

Фото https://blitz.if.ua

 

Десятки ФОПів з ринків на вулицях Любомира Гузара, Тичини та Дністровській вийшли протестувати перед будівлею ОДА. Люди вимагали дозволити їм працювати.

 

«Нам треба годувати свої сім’ї, дайте нам працювати. Наші податки – це дохід у бюджет!», – пояснила підприємиця Людмила у коментарі виданню «Галка».

 

Фото https://pik.net.ua

 

Підприємці не розуміють, чому їм забороняють працювати на ринках у той час, коли великі підприємства області такі як ВО «Карпати», АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», «Буковель», де люди працюють у закритих приміщеннях, не зменшують оборотів.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Підприємці передали своє звернення до ОДА, центральних органів влади та президента: просять дозволити їм працювати з дотриманням необхідних карантинних застережних заходів. Проте, оскільки ніхто з перших осіб міста та області не вийшов до них, мітингувальники вирішили перекрити вулицю Грушевського. Натовп мітингарів упродовж кількох годин ходив пішохідним переходом біля повороту на вулицю Козланюка, блокуючи тим самим рух транспорту.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Нагадаємо, у Івано-Франківській області з 22 лютого встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки поширення cоvid-19 та діють заборони, встановлені для відповідної зони. В області мобільні групи правоохоронців проводять перевірки щодо дотримання карантинних обмежень підприємцями. Як відомо, чинним законодавством за порушення карантину передбачений чималий штраф: від 17 до 34 тисяч гривень. Втім, рівень захворюваності на коронавірусну хворобу в області утримується на високому рівні.

 

01.03.2021

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