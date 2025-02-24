Грип та ГРВІ: епідпоріг на Львівщині перевищено удвічі.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що захворюваність на грип і ГРВІ в області стрімко зростає. Епідпоріг перевищено у два рази. Минулого тижня зафіксовано 21 533 хворих, що майже на 6000 хворих більше, ніж у попередній тиждень. Серед хворих – 49,2% - діти. Згідно з вірусологічним моніторингом переважає циркуляція вірусу грипу В. Паралельно виявляють вірус грипу А, риновірус та риносинтиціальний вірус.

Як повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, у лікарні зараз дуже багато хворих з різними ускладненнями грипу, зокрема, енцефалітами.

«Ускладнення виникає після 4-5 днів захворювання на фоні високої температури. Людину турбує головний біль, головокружіння, запаморочення, невдовзі хворий стає дезорієнтований у часі, просторі. Тоді “швидка” доставляє таких хворих до нас. За останніх 10 днів до інфекційної лікарні госпіталізували у важкому стані шість хворих з енцефалітами», – каже Таміла Алексанян.

Зараз в інфекційній лікарні у реанімаційному відділенні перебуває троє пацієнтів з енцефалітами, і ще троє – у відділенні.



Нагадаємо, що з 18 лютого школи Львівської області перейшли на дистанційне навчання. Тим часом у влада Львова оголошувати карантин у школах міста досі відмовляється, попри те, що кількість хворих учнів зростає. За офіційною інформацією, станом на понеділок 24 лютого, в навчальних закладах Львова через ГРВІ та грип відсутні 18,3% дітей. Школи переведуть на дистанційне навчання, коли цей показник сягне 20%.