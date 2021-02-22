В Офісі Президента вказали на «Буковель» як причину спалаху сovid-19.

В Офісі Президента вважають, що останній спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту «Буковель». Про це на форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Фото https://galychyna.if.ua

За його словами, до таких висновків підштовхнули підрахунки головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

«Ми очікували, що (нова хвиля сovid-19, – Z) буде 5-10 лютого, але вона почалася трошки пізніше. За підрахунками пана Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав Буковель і іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення», – сказав Тимошенко. Заступник голови Офісу Президента також зазначив, що цього року 60% туристів на «Буковелі» – це іноземці.

Він запевнив, що влада зробила все можливе, щоб взяти спалах під контроль, і висловив сподівання на стабілізацію ситуації найближчим часом. За його словами, наразі на 10% вдалося знизити кількість зайнятих ліжкомісць у лікарнях, також вирішили проблему забезпечення ліжок киснем.

Як відомо, у період новорічно-різдвяних свят Президент України Володимир Зеленський також відпочивав на гірсько-лижному курорті «Буковель».

Фото www.instagram.com/babichsergey24

Нагадаємо, що упродовж майже двох тижнів найбільше нових випадків інфікування коронавірусом фіксують саме в Івано-Франківській області. Зараз там є понад 10 тис. активних хворих на covid-19. За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС Івано-Франківській області, у період з 22 до 28 лютого тут діятиме посилений карантин.

У цей період на території гірськолижного курорту «Буковель» діє заборона на роботу всіх закладів громадського харчування, окрім як на виніс. За дотриманням карантинного режиму на «Буковелі» мають стежити додаткові групи інспекторів, які щодня будуть перевіряти ресторани і кафе, повідомив начальник ДУ Держпродспоживслужби Івано-Франківської області Микола Сендецький.