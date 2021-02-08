Кожен п'ятий випадок ковіду – на Івано-Франківщині.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2141 нове захворювання на COVID-19. Майже кожен п'ятий новий випадок припадає на Івано-Франківську область – там зафіксували 398 недужих за добу, а там кожен п'ятий випадок (21%) – на Надвірнянщині (де, до речі, знаходиться Буковель)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

За добу зафіксували 2697 одужань.

Померло 47 людей.

Загальна кількість виявлених випадків сягла 1 246 990. Офіційно в Україні 147 603 носіїв ковіду.

За час пандемії померло 23 644 людини.