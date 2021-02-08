Кожен п'ятий випадок ковіду – на Івано-Франківщині.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2141 нове захворювання на COVID-19. Майже кожен п'ятий новий випадок припадає на Івано-Франківську область – там зафіксували 398 недужих за добу, а там кожен п'ятий випадок (21%) – на Надвірнянщині (де, до речі, знаходиться Буковель)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

За добу зафіксували 2697 одужань.

 

Померло 47 людей.

 

Загальна кількість виявлених випадків сягла 1 246 990. Офіційно в Україні 147 603 носіїв ковіду.

 

За час пандемії померло 23 644 людини.

 

08.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Час дежавю
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.
04.02.21 | | Штука
Двадцять років по тім
Тарас Прохасько
Футурологічна стаття 2003 року оповідала про професії, які будуть потрібними у 2021-му. На десятій позиції була професія психотерапевта домашніх тварин
04.02.21 | | Дискурси
Увертюра до президентських виборів
Юрко ТИМЧУК
Найпростіше пояснення нинішніх подій лежить у площині такої любої в постіндустріальному, постмодерному і постінформаційному суспільстві конспірології. Надто ефектно співпали у часі події.
04.02.21 | | Україна
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.