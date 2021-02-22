Галицькі хроніки COVID-19: 22 лютого.

Станом на 09:00 22 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 177 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 923 нові випадки: 515 – на Івано-Франківщині (проведено 1446 ПЛР-тестів), 279 – на Львівщині (проведено 602 ПЛР-тести) та 129 – на Тернопіллі (проведено 280 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків: один – на Тернопільщині та чотири – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.

Швидкість поширення захворюваності на covid-19 у Тернопільській області вже перевищила показники Івано-Франківщини, де від сьогодні почали діяти обмеження червоної карантинної зони, а Львівщина акурат зрівнялася з Франківськом.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 лютого (09:00): 40 716 випадків, 129 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 130 нових випадків)

м. Тернопіль – 22 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 лютого (09:00): 76 433 випадки, 279 нових

м. Львів – 162 особи

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 76 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Самбірський район – 3 особи

Стрийський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 лютого (09:00): 59 923 випадки, 515 нових

м. Івано-Франківськ – 13 осіб

Тисменицький район – 33 особи

Надвірнянський район – 112 осіб

Снятинський район – 20 осіб

Косівський район – 21 особа

Калуський район – 15 осіб

Тлумацький район – 49 осіб

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 165 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 44 особи

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.