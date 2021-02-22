Галицькі хроніки COVID-19: 22 лютого.

 

Станом на 09:00 22 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 177 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 923 нові випадки: 515 – на Івано-Франківщині (проведено 1446 ПЛР-тестів), 279 – на Львівщині (проведено 602 ПЛР-тести) та 129 – на Тернопіллі (проведено 280 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків: один – на Тернопільщині та чотири – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.

 

 

Швидкість поширення захворюваності на covid-19 у Тернопільській області вже перевищила показники Івано-Франківщини, де від сьогодні почали діяти обмеження червоної карантинної зони, а Львівщина акурат зрівнялася з Франківськом.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 лютого (09:00): 40 716 випадків, 129 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України  130 нових випадків)

 

м. Тернопіль – 22 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 лютого (09:00): 76 433 випадки, 279 нових

 

м. Львів – 162 особи

Бродівський район – 1 особа

Дрогобицький район – 76 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Самбірський район – 3 особи

Стрийський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 лютого (09:00): 59 923 випадки, 515 нових

 

м. Івано-Франківськ – 13 осіб

Тисменицький район – 33 особи

Надвірнянський район – 112 осіб

Снятинський район – 20 осіб

Косівський район – 21 особа

Калуський район – 15 осіб

Тлумацький район – 49 осіб

Галицький район – 4 особи

Коломийський район – 165 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 44 особи

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

22.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантова механіка, свобода волі та гра "Життя"
Джон Горґан
Деякі думки з приводу смерті математика Джона Конвея.
20.02.21 | | Наука
Мова чи країна?
Василь МАХНО
Письменник живе в часі та просторі, які наповнені повітряною сферою мови, мова письменника і є головною ознакою життя
20.02.21 | | Дискурси
Корифеї інтелектуального року. «The Yes Album» – 50
Ілько ЛЕМКО
Про гурт Yes не можна говорити без захоплення, це одні зі стовпів проґресивного чи артового року. Не помилимося, якщо назвемо Yes найвидатнішими представниками інтелектуального року.
19.02.21 | | Минуле
Перше відео часового кристала
Науковці вперше зафільмували «тікання» часового кристала в просторі й часі.
19.02.21 | | Наука
Соціологічний бульдозер Трампа
Максим МУЛЯР
Імпічмент Дональда Трампа прогнозовано провалився. Яка подальша доля може чекати на експрезидента і Республіканську партію?
19.02.21 | | У світі
Сім шедеврів Майдану
Володимир СЕМКІВ
Розмальовані щити, розписані каски, різнобарвні інсталяції, картини-експромти – Революція гідності залишила по собі витвори мистецтва, котрі сьогодні вже є історичними артефактами
19.02.21 | | Україна
Стоп машина
Тарас Прохасько
У дні, коли ми згадуємо і терор режиму, і спротив, і цінності, і права, і солідарність, і усіх легковажно убитих, хочу не забути і про Свидовець, і про Боржаву, і про Чорногору…
18.02.21 | | Дискурси
На саламандровій землі
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Чому нас так тягне до того Чорткова та Бучача, Язлівця та Митниці, до випотрошених галицьких безпам'ятних містечок? Що то за сила, що робить нас приреченими на повернення невпинним обертанням «вічного календаря»?
18.02.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.