Галицькі хроніки COVID-19: 22 лютого.

Станом на 09:00 22 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 177 072 хворих на сovid-19. За минулу добу – 923 нові випадки: 515 – на Івано-Франківщині (проведено 1446 ПЛР-тестів), 279 – на Львівщині (проведено 602 ПЛР-тести) та 129 – на Тернопіллі (проведено 280 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків: один – на Тернопільщині та чотири – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.
Швидкість поширення захворюваності на covid-19 у Тернопільській області вже перевищила показники Івано-Франківщини, де від сьогодні почали діяти обмеження червоної карантинної зони, а Львівщина акурат зрівнялася з Франківськом.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 лютого (09:00): 40 716 випадків, 129 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 130 нових випадків)
м. Тернопіль – 22 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 лютого (09:00): 76 433 випадки, 279 нових
м. Львів – 162 особи
Бродівський район – 1 особа
Дрогобицький район – 76 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 26 осіб
Самбірський район – 3 особи
Стрийський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 лютого (09:00): 59 923 випадки, 515 нових
м. Івано-Франківськ – 13 осіб
Тисменицький район – 33 особи
Надвірнянський район – 112 осіб
Снятинський район – 20 осіб
Косівський район – 21 особа
Калуський район – 15 осіб
Тлумацький район – 49 осіб
Галицький район – 4 особи
Коломийський район – 165 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 44 особи
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
22.02.2021