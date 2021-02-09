Німеччина, Швеція і Польща висилають російських дипломатів.

Це стало відповіддю на необґрунтоване оголошення дипломатів вказаних країн персонами нон ґрата в Росії.

Міністерство закордонних справ Німеччини оголосив персоною нон ґрата одного зі співробітників посольства Росії в Берліні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на представника МЗС ФРН. За його словами, цей крок став реакцією уряду Німеччини на висилку з Росії німецького дипломата, котрий працював в амбасаді ФРН в Москві, а також і дипломатів ще двох країн Євроунії – Польщі й Швеції. Російська влада закидала їм участь у незаконній акції протесту.

Представник МЗС Німеччини назвав це рішення Москви «нічим не виправданим» і зазначив, що німецький дипломат був присутній на протесті в Москві лише для того, щоб «ознайомитись зі ситуацією на місці» відповідно до своїх обов'язків в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Про висилку російських дипломатів оголосили також Швеція і Польща. Зокрема, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде (Ann Linde) повідомила в Twitter, що російський посол проінформований про висилку зі Швеції одного зі співробітників посольства РФ. «Це чітка відповідь на неприйнятне рішення про висилку шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки», – заявила міністерка.

Аналогічний крок Варшави супроводжувався таким повідомленням польського зовнішньополітичного відомства: «У відповідь на необґрунтовану висилку російським МЗС польського дипломата МЗС Польщі сьогодні, виходячи з принципу взаємності, і в координації з Німеччиною і Швецією ухвалило рішення про визнання персоною нон ґрата співробітника генерального консульства РФ в Познані».

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала рішення Німеччини, Швеції та Польщі про висилку російських дипломатів «необґрунтованим і недружнім кроком».

Нагадаємо, що у п'ятницю, п’ятого лютого, російське МЗС повідомило, що країну повинні покинути дипломати зі Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях протесту 23 січня на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Представникам всіх трьох країн було заявлено протест і було сказано, що такі дії дипломатів «неприйнятні і не відповідають їхньому дипломатичному статусу».