«Альтернативу для Німеччини» знову стала лідером електоральних симпатій.

Вона випередила за рівнем підтримки партії урядової коаліції  ХДС/ХСС і СДПН.

 

 

Німецька ультраправа, прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) знову стала лідером електоральних симпатій німців. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV. Згідно зі свіжими даними опитування громадської думки, проведеними інститутом Forsa для телеканалів RTL і N-TV, опубліковані у вівторок, 12 серпня, АдН обійшла за популярністю консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який очолює правлячу коаліцію.

 

Згідно з результатами соціологічного дослідження, рейтинг АдН піднявся за тиждень на один відсотковий пункт і досяг 26%. Тим часом рейтинг ХДС/ХСС впав на той самий один відсотковий пункт, опустившись до 24%.

 

Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яка також входить до правлячої коаліції, зараз підтримують 13% респондентів. Тож їхній рейтинг за тиждень не змінився.

 

А от в опозиційної партії «Союз-90/зелені» підтримка зросла на один відсотковий пункт до 13%. В опозиційної Лівої партії рейтинг на один пункт опустився, і тепер їй симпатизує 11% німців.

 

 

Рівень схвалення роботи бундесканцлера Фрідріха Мерца також значно знизився, впавши до рекордно низького рівня. Лише 29 відсотків респондентів задоволені його роботою (падіння на три відсоткові пункти). Це найнижчий показник з часів обрання Мерца канцлером у травні. Водночас, рівень невдоволення роботою канцлера зріс за тиждень на три пункти – до 67 відсотків.

 

Лише 14 відсотків німців наразі очікують покращення економічної ситуації в країні – на чотири відсоткові пункти менше, ніж попереднього тижня. Це найнижчий показник, зафіксований цього року. У чотири з половиною рази більше (62 відсотки) очікують погіршення. 22 відсотки не очікують змін економічної ситуації.

 

Опитування проводилося 5-11 серпня серед 2505 громадян Німеччини. Статистична похибка: плюс/мінус 2,5 відсотки. 

12.08.2025

