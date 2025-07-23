Німеччина схвалила експорт винищувачів Eurofighter до Туреччини.

Постачання озброєнь Туреччині викликають у ФРН суперечки через ситуацію з правами людини в цій країні, а також через дії Анкари на світовій арені.

Уряд Німеччини після тривалих суперечок відкрив шлях для експорту винищувачів Eurofighter до Туреччини. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на слова офіційного речника уряду ФРН Штефана Корнеліуса (Stefan Kornelius).

В середу, 23 липня, Корнеліус заявив у Берліні, що Міністерство оборони надіслало турецькому уряду листа, «в якому підтверджується дозвіл на експорт» винищувачів. Тепер, за його словами, турецький уряд має ухвалити рішення про те, чи замовлятиме він літаки.

Раніше Велика Британія та Туреччина підписали меморандум про порозуміння щодо експорту цих бойових літаків. Згідно з ним Анкара має намір придбати 40 Eurofighter, складання яких здійснюється у Великій Британії. Оскільки Німеччина бере участь у цьому спільному європейському проєкті, вона також має дати згоду на оборудку.

Міністр оборони Об’єднаного Королівства Джон Гілі (John Healey) назвав угоду «великим кроком на шляху до придбання Туреччиною» британських винищувачів. А оснащення ними турецької армії, на його думку, «зміцнить колективну оборону НАТО та дасть імпульс промисловій базі обох країн».

Постачання озброєнь Туреччині викликають у ФРН суперечки через ситуацію з правами людини в цій країні, а також через дії Анкари на світовій арені. Після введення турецьких військ у Сирію 2016-го року дозволи на експорт німецьких озброєнь до Туреччини були суттєво обмежені. Проте минулого року обсяги продажу зброї Туреччині знову значно зросли. Наприкінці вересня 2024 року Міністерство економіки, яке очолював політик від «зелених» Роберт Габек (Robert Habeck), повідомило, що було знову схвалено великий договір на постачання до Туреччини торпед, керованих ракет та компонентів для підводних човнів.