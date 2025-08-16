Президент Польщі запевнив, що російську армію можна перемогти у бою.

Навроцький запропонував Туску ухвалити «конституцію безпеки».

«1920 року ми перемогли радянську антицивілізацію. Це була перемога для Польщі, Європи та світу. Історія показує, що російську армію можна перемогти у бою», – заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час своєї промови на військовому параді, присвяченому 105-ій річниці перемоги Війська Польського над Червоною армією у Варшавській битві 1920 року. Про це повідомило Polskie Radio24

«Росія не непереможна. Вона програла Японії на початку XX століття, зазнала поразки від поляків у 1920 році, а сьогодні, вже понад три роки, переживає важкі часи після нападу на Україну – завдяки підтримці союзників та солідарності вільних країн. Кривавий урок перемоги говорить нам сьогодні, що незалежність – це цінне та дуже дороге благо. Її збереження – наше найважливіше завдання», – наголосив Навроцький.

Польський президент закликав до розробки нової стратегії безпеки спільно з урядом. «Я вважаю, що вона включатиме чітку декларацію про захист кожного сантиметра польської землі, бо Польща єдина, а Вісла не є її кордоном», – заявив Навроцький.

«Я будуватиму єдність навколо конституції безпеки Республіки Польща . Я закликатиму прем'єр-міністра підписати надполітичне зобов'язання з цього питання», – оголосив глава польської держави.

Кароль Навроцький додав, що вимагатиме ухвалити рішення про виділення 5 відсотків ВВП Польщі на оборону. За його словами, військові витрати слід збільшити якомога швидше. У своїй промові Навроцький наголосив, що Польська армія має як найшвидше стати найсильнішою армією НАТО в Європі.

У параді у Варшаві взяли участь близько чотирьох тисяч польських військовослужбовців та 200 солдатів з країн НАТО. Над містом пролетіли близько 50 літаків, зокрема F-16, а вздовж Вісли пройшли колони з німецькими танками Leopard, південнокорейськими K2 та американськими Abrams, бронемашинами Borsuk та Rosomak, артсистемами HIMARS та системи ППО Patriot. Водночас у Балтійському морі відбувся військово-морський парад за участю 20 кораблів.