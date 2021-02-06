Росія вислала трьох дипломатів з країн ЄУ нібито за участь в антиурядових мітингах.

Європейська Унія пригрозила заходами у відповідь.

Європейська Унія засудила рішення Росії вислати трьох дипломатів з країн-членів ЄУ, про яке МЗС Росії оголосив в п'ятницю, п’ятого лютого. Як говориться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства, до міністерства були викликані амбасадор Королівства Швеція, тимчасовий повірений у справах Республіки Польща і посланець амбасади Федеративної Республіки Німеччина». «Дипломатам був заявлений протест у зв'язку зі зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція й Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і амбасади Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу», – йдеться в повідомленні. Очевидно, маються на увазі мітинги на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Трьом дипломатам наказано найближчим часом полишити територію Росії.

Європейська Унія закликав Росію переглянути рішення про висилку дипломатів. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін «не залишать без відповіді» висилку свого дипломата з Росії в разі, якщо Москва не змінить свого рішення. За його словами, рішення Росії завдає «ще більшої шкоди відносинам з Європою».

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель на спільній прес-конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном заявила, що Берлін і Париж вважають рішення Москви «невиправданим» і таким що «не сприяє встановленню в Росії верховенства права». «У світлі подій в Росії залишаємо за собою право продовжити ухвалення санкцій, перш за все, проти конкретних осіб», – зазначила Меркель, чиї слова цитує телеканал ARD.

МЗС Швеції спростувало інформацію про участь співробітника своєї дипмісії в несанкціонованій акції. Польща висловила надію на скасування рішення і попередила про заходи у відповідь.

Засудили висилку трьох європейських дипломатів з Росії і Сполучені Штати. Держсекретар Ентоні Блінкен Написав на своїй сторінці у Twitter: «Цей необґрунтований і несправедливий крок вкотре демонструє відхід Росії від міжнародних зобов'язань. Ми висловлюємо солідарність з Німеччиною, Польщею і Швецією».