Варшава підписала великий танковий контракт зі Сеулом.

Таким чином до 2030 року Польща стане європейським лідером за кількістю танків.

 

 

До 2030 року Польща матиме більше танків, ніж Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія разом узяті. Цьому посприяє підписання угоди Варшави зі Сеулом на придбання і виробництво південнокорейських танків K2. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Угоду було підписано на заводі Bumar-Łabędy в Ґлівіце між Польською зброярською групою (Polską Grupę Zbrojeniową – PGZ) та південнокорейською корпорацією Hyundai Rotem. Угода передбачає придбання ще 180 танків K2, включно зі 64 в конфігурації K2PL. Вартість контракту становить 6,7 мільярда доларів.

 

«Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої збройової промисловості. Угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні», – написав віцепрем'єр та голова міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) у повідомленні на платформі X.

 

Президент PGZ Адам Лешкєвіч (Adam Leszkiewicz) розповів, що підписання контракту «також є частиною більшої угоди, пов’язаної з розвитком польської збройової промисловості». «Йдеться про передачу технологій, а також про підвищення компетенції у виробництві та обслуговуванні. І цей сервіс також надзвичайно важливий, оскільки становить дві третини життєвого циклу танка», – наголосив Лешкєвіч.

 

Таким чином до 2030 року Польща матиме загалом 1100 танків. Німеччина, Італія, Велика Британія та Франція мають загалом 950 танків.

 

Польща також стала лідером з відносних бюджетних витрат на оборону. Нині на військові цілі Варшава витрачає 4,7 відсотка ВВП, що є найвищим показником серед країн НАТО.

 

03.08.2025

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