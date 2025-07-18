Влада Польщі закликала співгромадян не їздити до Росії.

Це пояснюється війною в Україні та визнанням Польщі владою Російської Федерації як ворожої держави.

 

 

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам країни відмовитися від поїздок до Російської Федерації до стабілізації ситуації у двосторонніх відносинах. Про це йдеться в дописі, опублікованому в екаунті польського МЗС у соціальній мережі X. Поляків, які перебувають на російській території, дипломатичне відомство закликало до пильності.

 

«Міністерство закордонних справ відраджує від поїздок до Росії у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою Російської Федерації як ворожої держави», – йдеться у твіті.

 

Водночас польське зовнішньополітичне відомство застерігає, що «з огляду на скорочення чисельності консульського персоналу Республіки Польща в Росії, можливість надання допомоги громадянам Польщі є обмеженою».

 

Нагадаємо, що минулого тижня Росія оголосила про відкликання згоди на роботу консульства Польщі в Калінінграді. На 29 серпня заплановане його закриття. МЗС Росії обґрунтувало своє рішення тим, що влада Польщі в травні вирішила закрити консульство РФ у Кракові. Це сталося після того, як польські слідчі встановили, що до підпалу торговельного центру у Варшаві в травні 2024 року причетні російські спецслужби.

 

А нещодавно Росія атакувала завод польської групи Barlinek в українській Вінниці, у зв'язку з чим речник МЗС Польщі Павел Вронський (Paweł Wroński) висловив офіційний протест Мокві.

 

Ще 2022 року Росія включила Польщу до списку держав, які, на думку російської влади, вчиняють щодо Російської Федерації, російських юридичних і фізичних осіб «недружні дії».

 

18.07.2025

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