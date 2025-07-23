У Польщі розвідані величезні поклади нафти й газу в Балтійському морі.

Wolin East є найбільшим родовищем традиційних вуглеводнів із досі виявлених у Польщі.

 

 

Компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про виявлення найбільшого в історії Польщі нафтогазового родовища в районі острова Волін у Балтійському морі. Його запаси можуть сягати 22 мільйонів тонн нафти і 5 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомила польська інформаційна аґенція PAP.

 

«За оцінками, родовище Wolin East містить 22 мільйони тонн видобувних вуглеводнів у вигляді нафти і конденсату та п’яти мільярдів кубометрів газу в промислових обсягах. Згідно з наведеною вище оцінкою, нафтогазове родовище Wolin East є найбільшим родовищем традиційних вуглеводнів, відкритим на сьогоднішній день в Польщі, і одним з найбільших родовищ традиційної нафти, відкритих в Європі за останнє десятиліття», – йдеться в релізі CEP.

 

Свердловина WE1 була пробурена за допомогою самопідйомної платформи на глибині моря в 9,5 метра і досягла вертикальної глибини 2715 метрів. За даними CEP, проведені випробування підтвердили 62-метровий стовп вуглеводнів та сприятливі колекторські умови для видобутку нафти і газу з геологічної формації Головного Доломіту.

 

«Це історичний момент як для Central European Petroleum, так і для польського енергетичного сектора, і ми розглядаємо це відкриття як основу для довгострокової і відповідальної розробки шельфових ресурсів Польщі. Wolin East – це більше, ніж просто перспективне родовище, це спільна можливість розкрити весь геологічний і енергетичний потенціал Балтійського моря», – зазначив генеральний директор CEP Рольф Скаар (Rolf Skaar).

 

Компанія приступає до пошуку партнерів для початку видобутку. За словами пана Скаара, CEP готова співпрацювати як з польськими, так і з міжнародними компаніями, які займаються розвідкою і видобутком.

 

23.07.2025

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