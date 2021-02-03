На акціях на підтримку Навального затримано понад 11 тисяч осіб.

З багатьох російських міст надходить інформація про переповнені спецприймальники у відділках поліції.

 

 

Під час акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, які почалися 23 січня, у цілій Росії були затримано понад 11 тисяч осіб. Про це в середу, третього лютого, повідомила радіостанція «Эхо Москвы» з покликом на слова аналітика порталу «ОВД-Инфо» Григорія Дурново.

 

«23 числа затримали 4000 осіб, 31 січня – 5700 і за весь вчорашній день – 1400. В цілому це вже понад одинадцять тисяч. Протягом майже всього вчорашнього дня багато людей не змогли потрапити до спецприймальника. Для них виділили Центр тимчасового утримання іноземних громадян. Величезна кількість автобусів зі затриманими, в жахливих умовах, в задусі, без їжі і можливості сходити в туалет, перебували там довгі години», – розповів він.

 

Григорій Дурново поскаржився, що адвокатам дуже складно потрапити у відділки поліції. «Їх не пускають, і це має системний характер. Коли адвокат приїжджає у відділок, там оголошують план “фортеця”. 31 січня у відділку Хамовники адвоката відмовилися пропустити під приводом загрози вибуху. Про те, щоб виводити людей з будівлі, ніхто не подумав, але адвоката не пустили», – нарікав він.

 

Нагадаємо, що Олексій Навальний був затриманий і заарештований 17 січня відразу після повернення на батьківщину з Німеччини, де він лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною «Новичок». Його арешт викликав хвилю масових акцій протесту у цілій Росії.

 

Західні країни різко засудили придушення протестів у Росії і сам арешт Навального. ЄУ, США, Велика Британія та інші країни вимагали від російської влади звільнити опозиціонера. Інакше вони погрожували запровадити нові антиросійські санкції. 

 

Другого лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін покарання на реальне позбавлення волі – три з половиною роки, визнавши його винним у порушенні правил умовного покарання.

03.02.2021

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