Навального засудили до 3,5 року колонії.

Відтак Захід може запровадити проти Росії додаткові санкції, зокрема й щодо «Північного потоку – 2».

Симоновський суд Москви у вівторок, 2 лютого, виніс вердикт російському опозиціонерові Олексію Навальному – три з половиною роки позбавлення волі в колонії загального режиму. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru. Таким чином умовний термін Навальному було замінено на реальний.

Насправді ж політик проведе в ув'язненні два роки і вісім місяців. Суд погодився зарахувати йому рік домашнього арешту.

Рішення суду було ухвалене за клопотанням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії, яка наполягала на тому, що підсудний порушував правила умовного покарання, до якого він був засуджений 2014 року в справі «Ів Роше». Навального звинуватили в шістьох десятках порушень громадського порядку після винесення умовного вироку.

Захист опозиціонера вважає рішення суду нелегітимним. Під час слухань адвокати говорили, що він справно виконував усі зобов'язання, накладені на нього після умовного засудження. Окрім того, в справді «Ів Роше» Європейський суд з прав людини ще в 2017 році знайшов суттєві порушення, що, втім, так і не призвело до скасування вироку в Росії.

На судовому засідання були присутніми близько 20 співробітників амбасад іноземних держав, в тому числі США, Великої Британії, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.

Будівлю Мосміськсуду, де проходив процес, зі самого ранку оточили автобуси зі співробітниками Росгвардії. Всі вулиці, що ведуть до суду, були перекриті поліціянтами. До будівлі не пускали нікого, крім журналістів з редакційними завданнями.

Близько 10:00 за московським часом біля станції метро «Преображенская» та на підходах до суду почалися перші затримання прихильників Навального. За даними порталу «ОВС-Інфо», за час суду було затримано понад 300 осіб.

Нагадаємо, що Олексій Навальний був затриманий 17 січня на московському летовищі Шереметьєво після повернення з Німеччини. Там він лікувався від отруєння в Росії бойовою отруйною речовиною «Новичок». Його арешт спричинив хвилю масових протестів по всій Росії. Західні країни різко засудили придушення протестів у Росії і сам арешт Навального. ЄУ, США, Велика Британія та інші країни вимагали від російської влади звільнити опозиціонера. Інакше вони погрожували запровадити нові антиросійські санкції. Мова може йти і про згортання будівництва газогону «Північний потік – 2». Раніше Німеччина заявляла, що спочатку варто дочекатися рішення суду в справі Навального.