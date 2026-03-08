Китай може надати військову допомогу Ірану.

Йдеться про фінансову підтримку та компоненти для ракет.

 

 

Розвідка Сполучених Штатів отримала інформацію, згідно з якою Китай, ймовірно, готується надати Ірану фінансову допомогу, а також поставити запчастини та компоненти для ракет. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на три джерела, знайомі з ситуацією.

 

Водночас Пекін зацікавлений в тому, щоб війна в Перській затоці якнайшвидше завершилася. Китай значною мірою залежить від іранської нафти і, як повідомляє CNN, чинить тиск на Тегеран, щоб той дозволив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

 

«Китай обережніший у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна закінчилася, бо вона загрожує його енергопостачанню», – сказав один зі співрозмовників телеканалу.

 

За інформацією джерел The Washington Post, Китай наразі не надає допомоги Ірану, незважаючи на тісні зв'язки двох країн.

 

Інформаційна агенція Reuters напередодні повідомляла, що Китай веде перемовини з Іраном про те, щоб залагодити безпечний прохід нафтових танкерів та суден з катарським зрідженим природним газом через Ормузьку протоку. За словами джерел агенції, Пекін, який імпортує близько 45% своєї нафти через протоку, вимагає від Тегерану безпечного проходу для танкерів.

 

Ще раніше стало відомо, що Росія надає Ірану розвідувальну інформацію для завдання ударів по американських військових об'єктах у країнах Близького Сходу. Як стверджує телеканал CNN з покликом на джерела, передані Росією дані включають інформацію про базування американських кораблів і літаки, отримані зі супутників стеження.

 

08.03.2026

