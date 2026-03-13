США послабили санкції проти російської нафти.

Послаблення діятимуть 30 днів, якщо їх не буде пролонґовано.

Сполучені Штати тимчасово послабили санкції проти російської нафтової галузі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента. Віднині іноземним країнам дозволено купувати російську нафту й нафтопродукти, але лише ті, які були запомповані на танкери до 12 березня і зараз перебувають в морі.

Ліцензію, яка дозволяє здійснювати відповідні угоди купівлі-продажу, опубліковано у четвер, 12 березня, на сайті американського Міністерства фінансів країни. Тимчасовий дозвіл діятиме 30 днів – до 11 квітня. Проте існує опція пролонґації цього санаційного послаблення.

За словами Скотта Бессента, таке рішення президент Дональд Трамп ухвалив для «забезпечення стабільності на світових енергетичних ринках і збереження низьких цін» на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. У своєму пості на платформі X міністр зазначив, що цей «вузькоспеціалізований, короткостроковий захід» не принесе «істотної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергоносіїв за рахунок податків, які стягуються в місці видобутку». Зростання цін на нафту Бессент назвав «короткостроковим та тимчасовим збоєм», який у довгостроковій перспективі «принесе величезну користь» США.

За даними телеканалу Fox News, до 12 березня на танкерах у 30 різних точках світу перебуває близько 124 млн. барелів нафти російського походження. Цей вантаж за грубими підрахунками вартує приблизно $10 млрд. З урахуванням щоденних втрат палива в заблокованій Іраном Ормузькій протоці, цього вистачить на 5-6 днів поставок, стверджує телеканал.

Як зазначає Reuters, цей крок став останньою спробою адміністрації Трампа приборкати ціни на енергоносії після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану та подальша відповідь Тегерана посилили реґіональну напруженість і паралізували судноплавство через Ормузьку протоку, порушивши життєво важливі потоки нафти і газу на Близькому Сході та призвівши до зростання цін на енергоносії.

Відомо, що за день до зняття санкцій посланець Кремля Кирило Дмітрієв зустрівся зі спецпосланцями американського президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Флориді. Там вони, серед іншого, говорили про економічну співпрацю та санкції.

Проти зняття санкцій з російської нафти рішуче виступали представники Демократичної партї США. Хоча й республіканці в своїй більшості, як свідчить свіжа соціологія, теж рішуче підтримують посилення санкцій проти енергетики Росії.