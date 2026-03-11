Бієнале у Венеції може позбутися гранта Євроунії через допуск Росії до участі.

Єврокомісія різко засудила рішення Фонду Бієнале повернути Росію до учасників у 2026 році

Європейська Комісія різко розкритикувала повернення Росії на Венеціанську бієнале після того, як її павільйон було закрито у 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомила газета Augsburger Allgemeine. У поширеній у вівторок, 10 березня, спільній заяві віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії Генна Віркунен (Henna Virkkunen) і єврокомісар з питань поколінь, молоді, культури і спорту Ґлен Мікаллеф (Glenn Micallef) розкритикували отриманий Москвою дозвіл Фонду Бієннале знову відкрити національний павільйон.

Представники Єврокомісії нагадали, що Брюссель «чітко окреслив свою позицію» щодо військової аґресії Росії проти України. При цьому країни-члени ЄУ інститути та організації повинні, за їхніми словами, діяти відповідно до європейських санкцій та «уникати надання майданчика особам, які активно підтримували або виправдовували аґресію Кремля проти України».

«Культура просуває і захищає демократичні цінності, сприяє відкритому діалогу, різноманіттю та свободі вираження думок і ніколи не повинна використовуватися як платформа для пропаганди», – підкреслили автори заяви.

На думку Єврокомісії, рішення керівництва Венеційської бієнале «несумісне з колективною відповіддю ЄУ» на війну РФ проти України. «Якщо Фонд Бієнале продовжить дотримуватися рішення про допуск Росії до участі, ми розглянемо подальші дії, включно з призупиненням або й припиненням дії гранту ЄУ, який виділяється для Фонду Бієнале», – зазначається далі.

На початку березня стало відомо, що Росія знову відкриє свій національний павільйон на Венеційській бієнале у 2026 році. Він був закритий для Москви після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Спецпредставник російського диктатора з міжнародної культурної співпраці та колишній міністр культури Михайло Швидкой заявив, що Росія «ніколи не полишала бієнале» та шукає «нові формати, які дозволять залишатися в культурному полі». Він зазначив, що відкриття павільйону у 2026 році свідчить про «провал спроб Заходу скасувати російську культуру».

Україна минулими вихідними висловила протест проти цього рішення організаторів імпрези. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр культури Тетяна Бережна заявили, що призначений керівник російського павільйону має зв'язки з оборонною промисловістю країни. Це, на їхню думку, підкреслює, «що культура в Росії нерозривно пов'язана з мілітаристським режимом».