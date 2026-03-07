Російську делегацію освистали на відкритті Паралімпіади в Мілані.

Український прапор зустріли тривалими й бурхливими оплесками.

В Італії у п'ятницю ввечері, 6 березня, офіційно розпочалися XIV зимові Паралімпійські ігри. У стародавньому амфітеатрі Верони президент країни Серджо Маттарелла оголосив Ігри відкритими. Олімпійський вогонь знову був запалений одночасно у двох місцях – біля Арки миру в Мілані та на площі Дібона у Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Паралімпіада триватиме 10 днів і закінчиться 15 березня церемонією на хокейній арені в Кортіна-д'Ампеццо.

Урочиста церемонія відбулася на тлі скандалу, який почав розвиватися набагато раніше, коли у вересні 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив статус паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, призупинений після початку повномасштабної війни в Україні. Остаточне рішення про допуск російських та білоруських атлетів ухвалювалося лише на рівні окремих федерацій. Три з чотирьох не схвалили участь росіян та білорусів у Іграх в Італії, хокейна федерація дала дозвіл надто пізно. Проте Москва та Мінськ змогли оскаржити рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду у Спортивному арбітражному суді. В результаті до Ігор у Мілані-Кортіні було допущено шістьох спортсменів з Росії та чотирьох з Білорусі.

На знак протесту проти такого рішення церемонію відкриття бойкотували делегації України, Польщі, Чехії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви. Франція та Велика Британія відмовилися направляти своїх офіційних представників на церемонію також на знак протесту проти включення Росії до програми, але це рішення не поширювалося на спортсменів. Утім французькі та британські атлети, також як збірні Канади та ФРН, не з’явилися на відкритті, пояснивши це «технічними причинами».

Тож на церемонії вперше з 2014 року пронесли прапор Росії. Прохід російських атлетів глядачі зустріли свистом та несхвальним гулом.

Попри бойкот відкриття з боку НПК України та заборону виносити український прапор, організатори зимових Паралімпійських ігор 2026 року винесли синьо-жовтий стяг України під час церемонії відкриття у Вероні. Український прапор та табличку з назвою країни несли двоє волонтерок. Глядачі на трибунах влаштували їм гучні та тривалі овації.

«Ми розуміємо, що багато країн незадоволені рішенням [про допуск росіян], але воно було ухвалене в рамках дуже демократичного процесу», – заявили в Міжнародному паралімпійському комітеті. Покликаючись на ті ж самі демократичні процеси, МПК має намір дозволити участь у майбутніх Паралімпійських іграх російським солдатам-окупантам, які отримали поранення на війні з Україною. Про це заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс (Andrew Parsons).

«Коли генеральна асамблея МПК ухвалила рішення зняти дискваліфікацію з Росії та Білорусі, було вирішено ставитися до них так само, як до будь-якого іншого національного паралімпійського комітету. У багатьох країнах спортсменів набирають зі збройних сил, тому якщо Росія робить те саме, вона не буде єдиною. Потрібно пам'ятати, звідки ми прийшли. Наш рух почався після Другої світової війни – саме з поранених військовослужбовців», – заявив Парсонс.