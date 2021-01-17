Навального затримали на летовищі Шереметьєво, щойно він вийшов з літака.

29 січня має відбутися суд, на якому умовний термін російському опозиціонерові можуть замінити реальним.

 

 

Російського опозиційного політика Олексія Навального затримали поліціянти на московському летовищі Шереметьєво, щойно він вийшов з літака, яким прилетів з Берліна, й попрямував до паспортного контролю. Про це подає інформаційне агентство РБК з покликом на інформацію російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

 

«17 січня в аеропорту Шереметьєво співробітниками відділу розшуку оперативного управління ФСВП Росії по Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навальному визначить суд. До рішення суду він перебуватиме під вартою», – повідомила прес-служба ФСВП.

 

Нагадаємо, що  2014 року Навальний був засуджений до трьох років і шести місяців позбавлення волі та виплати штрафу 500 тисяч рублів за «вчинення шахрайських дій та легалізацію грошових коштів, надбаних злочинним шляхом». Суд тоді постановив вважати призначене покарання умовним з іспитовим терміном на п'ять років. Пізніше суд продовжив випробувальний термін ще на рік. Упродовж випробувального терміну Навальний був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію в кримінально-виконавчу інспекцію ФСВП Росії два рази на місяць в певні дні. Зрозуміло, що останні чотири місяці він не міг цього робити, оскільки перебував на лікуванні в Берліні після отруєння «Новичком».

 

Відтак ФСВП вимагає скасувати умовне засудження Навального і замінити його на реальний термін у виправній колонії. Засідання суду, на якому буде розглядатися це вимога, призначено на 29 січня.

 

Повернення Навального до Росії супроводжувалося великим інтересом з боку його соратників і журналістів. Десятки кореспондентів купили квиток на той же рейс, що й він. Літак мав приземлитися на летовищі Внуково, тож там і мали намір зустріти опозиціонера десятки його  прихильників.

 

Утім несподівано в день прильоту Навального в аеропорт стали пускати тільки тих, у кого є квитки на літак, що ускладнило доступ до будівлі для всіх зустрічальників. А біля летовища журналісти зауважили багато автозаків.

 

Але літак авіакомпанії «Победа» з Навальним на облавку так і не приземлився у Внуково. В останній момент його перескерували в Шереметьєво, пославшись на те, що з технічні причини летовище Внуково закрили на прийняття рейсів. У Шереметьєво літак з Навальним сів о 20:12 за московським часом.

17.01.2021

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