Зеленський стверджує, що він «вмер би», а не віддав би Крим «зеленим чоловічкам».

 

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що він чинив би відчайдушний опір вторгненню Росії до Криму і був би готовий навіть померти.

 

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю американському телевізійному проєктові Axios. Повну стенограму розмови опублікував Офіс Президента.

 

 

«Вибачте, якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – сказав Зеленський.

 

Президент заявив, що він прагне порушити проблему анексії Криму на новому майданчику для переговорів. А цю тему нібито свідомо погодився змовчувати попередній Президент Петро Порошенко. «Тоді я запитав партнерів і Росію: "Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я як новий Президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму"», – переповів Зеленський.

 

Керівник держави заявив, що він невдоволений темпом переговорів у «Нормандському форматі» і хоче залучити США. «Минув рік і один місяць від "нормандської зустрічі", і я не бачу серйозних кроків уперед. Тому ще раз кажу: я вважаю, що це балачки. І Росія прекрасно це розуміє», – сказав Зеленський.

 

Раніше Володимир Зеленський багаторазово говорив про те, що він є президентом миру.

 

У грудні 2019 року Зеленський заявляв: «Я не хочу війни. Якщо це не вдовольняє суспільство, то прийде інакший лідер, котрий сповнить очікування суспільства. Але я ніколи не піду на війну. На жаль, люди, котрі говорять про війну, розігріваються декотрими представниками попередньої влади. Мене, а також і міжнародних лідерів, це дивує».

 

У лютому 2020 року Зеленський казав, що «в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну».

 

Буквально в грудні Президент наголошував, що він проти великої війни з Росією. «Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки», – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, сам Володимир Зеленський у 2014 році кілька разів проіґнорував повістки до військового комісаріату, надіслані йому в Кривому Розі. Згідно з інформацією від Міністерства оборони, оприлюдненою 2019 року, Зеленський не з’являвся у військкомат за чотирма повістками – 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

 

01.02.2021

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