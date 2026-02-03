Україна, Європа та США узгодили відповідь Москві за порушення миру.

Багаторівневий план на випадок порушення Росією майбутнього перемир'я передбачає і військову відповідь.

Київ та його союзники у Європі та Сполучених Штатах погодили багаторівневий план, покликаний забезпечити дотримання Росією майбутньої угоди про припинення вогню у війні з Україною. Про це повідомила у вівторок, третього лютого, газета Financial Times із покликом на власні джерела. Текст статті цитує інформаційна аґенція Reuters.

Порушення Москвою майбутньої угоди про перемир'я потягнуть за собою скоординовану військову відповідь Європи та США. Домовленості про це було досягнуто під час обговорення за участю українських, європейських та американських чиновників у Парижі у грудні 2025 року та у Києві у січні 2026 року, розповіли співрозмовники видання. Цю ж тему порушував президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаґо у грудні 2025.

Згідно з цим планом, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій української армії для припинення порушення, повідомляє газета.

Якщо бойові дії не припиняться й після цього, то вступить у дію друга фаза плану, яка передбачає втручання в ситуацію союзників Києва з «коаліції охочих», до якої входить низка країн-членів Європейської Унії, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія і Туреччина.

Якщо ж порушення перемир'я переросте в масштабну війну, протягом 72 годин після першого порушення відбудеться скоординована військова відповідь за участю західних сил, включно з армією США.

Тим часом багато деталей угоди залишаються нез’ясованими, констатує Financial Times. Насамперед йдеться про те, що гарантії безпеки прив'язані до довгострокового перемир'я, рамки якого ще повністю не визначені.