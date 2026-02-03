Україна, Європа та США узгодили відповідь Москві за порушення миру.

Багаторівневий план на випадок порушення Росією майбутнього перемир'я передбачає і військову відповідь.

 

 

Київ та його союзники у Європі та Сполучених Штатах погодили багаторівневий план, покликаний забезпечити дотримання Росією майбутньої угоди про припинення вогню у війні з Україною. Про це повідомила у вівторок, третього лютого, газета Financial Times із покликом на власні джерела. Текст статті цитує інформаційна аґенція Reuters.

 

Порушення Москвою майбутньої угоди про перемир'я потягнуть за собою скоординовану військову відповідь Європи та США. Домовленості про це було досягнуто під час обговорення за участю українських, європейських та американських чиновників у Парижі у грудні 2025 року та у Києві у січні 2026 року, розповіли співрозмовники видання. Цю ж тему порушував президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаґо у грудні 2025.

 

Згідно з цим планом, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та, за необхідності, дій української армії для припинення порушення, повідомляє газета.

 

Якщо бойові дії не припиняться й після цього, то вступить у дію друга фаза плану, яка передбачає втручання в ситуацію союзників Києва з «коаліції охочих», до якої входить низка країн-членів Європейської Унії, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія і Туреччина.

 

Якщо ж порушення перемир'я переросте в масштабну війну, протягом 72 годин після першого порушення відбудеться скоординована військова відповідь за участю західних сил, включно з армією США.

 

Тим часом багато деталей угоди залишаються нез’ясованими, констатує Financial Times. Насамперед йдеться про те, що гарантії безпеки прив'язані до довгострокового перемир'я, рамки якого ще повністю не визначені.

03.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Образ геноциду
Олеся Ісаюк
Геноцидникові йдеться про руйнацію всього, що перетворює «уявлену спільноту» в соціальний та культурний факт і створення умов, що перешкодили б її відтворенню в майбутньому
01.02.26 | | Україна
Ромова баба
Віталій Портников
Ця війна для людини з садистськими нахилами – справжній подарунок долі. Жодний з нас навіть не може уявили того задоволення, яке він отримує, коли планує чергову атаку
01.02.26 | | Дискурси
Кінь-жінка
Василь МАХНО
Кінь-жінка, потворний і потворна, а як одне ціле, то потворні. Можливо, такою була їхня епоха: майже ціле двадцяте століття, в якому їм випало жити і творити
31.01.26 | | Дискурси
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука
Чи зустрінемось з тобою знову...
Тарас Прохасько
Встигнувши із середини на цілий космос побачити, чого не слід було робити, ще виразніше знаєш, що вже нічого ніколи ніяк не зміниш
29.01.26 | | Дискурси
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.