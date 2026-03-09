Роберт Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄУ для України, якщо Орбан програє вибори в Угорщині.

Угорщина наразі блокує кредит, вимагаючи від України відновити постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він перейме естафету від Угорщини щодо блокування європейського кредиту для України, якщо правляча там партія Fidesz під проводом Віктора Орбана зазнає поразки на виборах 12 квітня. Про це повідомив телеканал Euronews.

Будапешт наразі блокує надання Києву кредиту на суму 90 мільярдів євро через суперечки навколо нафтогону «Дружба», яким у січні було припинено постачання російської нафти. Словаччина та Угорщина – два члени Європейської Унії, які все ще імпортують російську нафту за цією системою. Вони чинять чимраз більший тиск на Україну, погрожуючи заходами у відповідь.

У відеоролику, опублікованому у Facebook в неділю, восьмого березня, Фіцо заявив, що 10 березня обговорить питання «Дружби» на зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «У вівторок зранку я зустрінуся з фон дер Ляєн у Парижі, де поставлю їй запитання: як довго Єврокомісія ставитиме інтереси України, яка не входить до ЄУ, вище за життєво важливі національні інтереси країн – членів ЄУ, тобто Словаччини й Угорщини?»

Він також сказав, що Братислава закликає Урсулу фон дер Ляєн чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той дозволив оглянути нафтогін. Фіцо запевнив, що Словаччина має секретні супутникові знимки, які доводять, що «Дружба» перебуває в робочому стані.

«Головним посланням буде те, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно. Наразі військовий кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро фактично заблокований. Але я не наївний», – сказав словацький прем'єр-міністр.