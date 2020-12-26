Кривонос вважає перебільшеним уявлення Зеленського про війну з Росією.

 

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос заявив: ідея Президента масово мобілізувати жінок і чоловіків у випадку нового нападу Росії є нереалістичною. З його слів, більшість українців ментально до того не готові і не вишколені.

 

Про це Кривонос сказав у коментарі виданню NV.ua.

 

 

"Це розповідають Президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в своїх реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні", – сказав Кривонос.

 

Генерал-майор вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

 

"У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість йшла, але ще більша кількість – тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається. Це по-перше", – сказав заступник секретаря РНБО.

 

"По-друге, ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу", – пояснив Кривонос.

 

Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив, що у випадку нападу Росії на Україну "буде велика війна" і доведеться здійснювати загальну мобілізацію.

 

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, сам Володимир Зеленський у 2014 році кілька разів проіґнорував повістки до військового комісаріату, надіслані йому в Кривому Розі. Згідно з інформацією від Міністерства оборони, оприлюдненою 2019 року, Зеленський не з’являвся у військкомат за чотирма повістками – 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

 

26.12.2020

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