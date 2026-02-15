Алієв звинуватив Росію в атаках на амбасаду Азербайджану в Києві.

Азербайджанський президент назвав це «навмисним нападом» і  «недружнім кроком» з боку Москви.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія тричі атакувала азербайджанську амбасаду та інші дипломатичні представництва у Києві. Він та назвав це «навмисним нападом» і зазначив, що Азербайджан розцінює обстріл своєї амбасади у Києві російською стороною як «недружній крок». Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Minval.

 

Ільхам Алієв заявив, що по амбасаді Азербайджану в Україні було завдано трьох ударів. За його словами, після першого удару можна було припустити, що це сталося випадково. Потім російській стороні було передано координати дипломатичних представництв Азербайджану – консульського відділу, культурного центру та амбасади. Однак після цього були ще два удари. Відтак, на думку Алієва, важко було б повірити у випадковість влучання.

 

У МЗС Росії відповіли, що заяви Алієва «про «цілеспрямований характер ракетних ударів» по азербайджанських об'єктах в Україні, «не відповідають дійсності». У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, зокрема, у листопаді 2025 року послу Азербайджану в Москві «висловили щирий жаль» з приводу пошкоджень будівель та території азербайджанської дипмісії в Києві — списавши це на «некоректну роботу» української ППО.

 

Свою заяву азербайджанський президент зробив на Мюнхенській безпековій конференції, де він брав участь у панельній дискусії. На марґінесі конференції Алієв зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Сторони обговорили питання, пов'язані з розширенням співпраці між країнами у різних напрямках, зокрема в енергетичній сфері. Зеленський висловив вдячність за надану Азербайджаном гуманітарну допомогу Україні, особливо за увагу та турботу про українських дітей.

15.02.2026

