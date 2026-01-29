Мерц виступив проти швидкого вступу України до Євроунії.

Канцлера ФРН наполягає, що спочатку Київ має виконати копенгаґенські критерії, а цей процес зазвичай триває кілька років.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти швидкого вступу України до Європейської Унії. «Вступ з 1 січня 2027 року виключений. Це неможливо», – цитує його слова газета Süddeutsche Zeitung. Перед цим голова німецького уряду провів засідання коаліційного комітету в Берліні, на якому були присутні керівники правлячих партій – консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини.

 

Мерц підкреслив, що кожна країна, яка бажає стати членом Євроунії, має спочатку виконати так звані копенгаґенські критерії, а цей процес зазвичай займає кілька років,. При цьому канцлер зазначив, що важливо дати Україні перспективу, яка відкриє шлях країні до вступу до ЄУ. «Ми можемо поступово наближати Україну до Європейської Унії на цьому шляху. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто неможливий», – зазначив канцлер.

 

Копенгаґенські критерії є ключовими вимогами до країн-кандидатів для вступу до ЄУ, вони були затверджені 1993 року. Ці критерії передбачають обов'язкову наявність стабільних державних інституцій, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та захист меншин, наявність функціонуючої ринкової економіки, а також готовність прийняти зобов'язання за законодавством ЄУ.

 

Про те, що Україна очікує на можливість вступу до Євроунії вже у 2027 президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, 27 січня, після розмови з  федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером (Christian Stocker). «Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – зазначив Зеленський.

