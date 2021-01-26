На Тернопіллі створять два індустріальні парки за фінансової підтримки ЄС.

П’ять громад у Західній Україні, зокрема у Борщові та Ланівцях на Тернопільщині, отримають 12 мільйонів гривень на створення індустріальних парків на своїх територіях з метою залучення інвесторів та створення нових робочих місць у межах проєкту «Західний індустріальний кластер», повідомила Агенція регонального розвитку Житомирської області.

Фото www.facebook.com/Zhytomyr.Region.Development.Agency

Проєкт «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» посів перше місце у конкурсі секторальної підтримки ЄС за напрямком «Ефективне управління регіональним розвитком» та упродовж трьох років отримає на реалізацію 12 мільйонів гриивень, з яких 10,2 мільйона – кошти держбюджету, повідомили в Агенції.

«У проєкті беруть участь три області: Житомирська, Тернопільська та Рівненська. У цих трьох областях було бажання та майданчики, які потребували додаткових коштів для створення якісних інвестиційнийних майданчиків, і цей проєкт дозволить нам реалізувати це», – зазначили в агенції.

Фото www.facebook.com/Zhytomyr.Region.Development.Agency

У Житомирській області індустріальні парки створюватимуть на території Малинівської міської громади та Брониківської ОТГ, у Рівненській – на території Привільненської ОТГ, у Тернопільській – на території Борщівської міської громади та Лановецької міської громади.

«Індустріальний парк – це черговий крок до створення нових робочих місць в лановецькій громаді та раціонального використання ресурсів, зокрема території колишнього цукрового заводу», – прокоментував міський голова Ланівців Роман Казновецький.

Нагадаємо, проєкт індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 у Львові викупила інвестиційна компанія Dragon Capital.