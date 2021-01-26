На Тернопіллі створять два індустріальні парки за фінансової підтримки ЄС.

 

П’ять громад у Західній Україні, зокрема у Борщові та Ланівцях на Тернопільщині, отримають 12 мільйонів гривень на створення індустріальних парків на своїх територіях з метою залучення інвесторів та створення нових робочих місць у межах проєкту «Західний індустріальний кластер», повідомила Агенція регонального розвитку Житомирської області.

 

Фото www.facebook.com/Zhytomyr.Region.Development.Agency

 

Проєкт «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» посів перше місце у конкурсі секторальної підтримки ЄС за напрямком «Ефективне управління регіональним розвитком» та упродовж трьох років отримає на реалізацію 12 мільйонів гриивень, з яких 10,2 мільйона – кошти держбюджету, повідомили в Агенції.

 

«У проєкті беруть участь три області: Житомирська, Тернопільська та Рівненська. У цих трьох областях було бажання та майданчики, які потребували додаткових коштів для створення якісних інвестиційнийних майданчиків, і цей проєкт дозволить нам реалізувати це», – зазначили в агенції.

 

Фото www.facebook.com/Zhytomyr.Region.Development.Agency

 

У Житомирській області індустріальні парки створюватимуть на території Малинівської міської громади та Брониківської ОТГ, у Рівненській – на території Привільненської ОТГ, у Тернопільській – на території Борщівської міської громади та Лановецької міської громади.

 

«Індустріальний парк – це черговий крок до створення нових робочих місць в лановецькій громаді та раціонального використання ресурсів, зокрема території колишнього цукрового заводу», – прокоментував міський голова Ланівців Роман Казновецький.

 

Нагадаємо, проєкт індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 у Львові викупила інвестиційна компанія Dragon Capital.

 

26.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука
Павза по виставі
Сергій Васильєв
Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.
24.01.21 | | Штука
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. IV.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». Четверта частина: початок Великої війни.
24.01.21 | | Минуле
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21 | | Наука
Зимовий вірш
Василь МАХНО
народження снігу й народження світу в містечку яке приховалось від вітру в написаних щойно зимових стихах
23.01.21 | | Дискурси
Лист до Андрія Малишка (12 грудня 1962)
Василь Стус
«Я не боюсь, що мене деякі судді можуть звинуватити в націоналізмі — уже хоча б тому, що совість мене може гризти тільки за те, що ніколи, мабуть, по силі не дорівняю шовінізмові отих суддів»
23.01.21 | | Минуле
Мері Крістмас, Періс Гілтон!
Олександр Ірванець
Антиінтелектуальність швидко завоювала панівні позиції в суспільстві, аж до найвищих ешелонів. Розумним бути стало протипоказано
22.01.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.