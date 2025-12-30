Уряд зареєстрував ще один індустріальний парк на Дрогобиччині. 

 

Ще один індустріальний парк на Львівщині внесли до Реєстру. Він забезпечить роботою понад пів тисячі фахівців, загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку – 188,7 млн грн. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА. 

 

 

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення до Реєстру двох нових індустріальних парків, один з яких на Львівщині – «Місто дій». Його створили у Дрогобичі. Парк площею 21,61 га забезпечить роботою приблизно 550 фахівців.

 

Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку оцінюють у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів протягом 2025–2028 років.

 

На території нових парків розвиватимуться підприємства за наступними пріоритетними напрямами: виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв та паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.

 

Як зазначили у департаменті економічної політики Львівської ОДА, створення індустріальних парків має суттєву користь для економіки, адже:

 

- підготовлена інфраструктура та зрозумілі правила роботи стимулюють прихід внутрішніх і іноземних інвесторів;

 

- в індустріальних парках з’являються нові підприємства, що забезпечує зайнятість і зменшує трудову міграцію;

 

- концентрація підприємств сприяє масштабуванню виробництва й підвищенню доданої вартості;

 

- парки формують попит на локальні послуги, логістику, сервіс і комплектуючі;

 

- активна господарська діяльність наповнює бюджети різних рівнів.

 

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 118 об’єктів, 19 з яких на Львівщині. А безпосередньо у Дрогобицькій громаді «Місто дій» є четвертим зареєстрованим індустріальним парком.
 

30.12.2025

