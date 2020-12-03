Інвесткомпанія Dragon Capital придбала львівський індустріальний парк.

 

Інвестиційна компанія Dragon Capital придбала в нідерландської компанії CTP, одного з найбільших промислових девелоперів Європи, проєкт індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 у Львові. Про це  сьогодні, 3 грудня, повідомила пресслужба Dragon Capital.

 

Фото https://24tv.ua

 

Згідно з концепцією, індустріальний парк охоплює площу 23,5 га. Проєкт розташований на трасі М10, у напрямку до кордону з Польщею, на відстані 60 км від КПП «Краковець».На його території планують ревіталізувати шість складських і виробничих приміщень загальною площею 140 тис. м2. Вартості угоди в компанії не повідомляють.

 

«Це вже другий індустріальний парк у портфелі активів нерухомості Dragon Capital. Перший проєкт, Індустріальний парк Е40, розташований на ділянці площею 49 га на Житомирській трасі, за 20 км від Києва», – повідомив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

 

За його інформацією, за останні чотири роки компанія придбала 11 складських комплексів загальною площею 330 тис. м2 і невдовзі почне будівництво нових об’єктів.

 

Зазначимо, компанія Dragon Capital – найбільша інвестиційна компанія України. За даними системи YouControl, компанія Dragon Capital зареєстрована на Кіпрі, її засновником є чех, банкір та фінансовий аналітик Томаш Фіала.

 

Зазначимо, 12 листопада Антимонопольний комітет України дозволив Dragon Capital придбати понад 50% акцій ТОВ «Сітіпі Україна», яка в 2015 році виграла конкурс на будівництво індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 та купила земельну ділянку площею 23,5 га за 52,5 млн грн.

 

Фото https://varianty.lviv.ua

 

Нагадаємо, у 2015 році до прокуратури надійшло 60 заяв від мешканців Рясне-Руського про незаконне відчуження землі, хоча Львівська міська рада та Рясне-Руська сільрада перед тим підписували меморандум про межі парку. У 2016 році Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом продажу згадуваної ділянки, підозрюючи міську владу у стуттєвому заниженні її вартості.

 

У листопаді 2019 року адвокати Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозри міському голові Андрієві Садовому та в. о. директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику у зловживанні владою під час продажу землі біля Рясного компанії СТР.

 

Зазначали, що підозрювані завдали збитків громадянам і державі на суму 93,5 мільйона гривень. САП просила заставу для Садового в розмірі 50 млн грн. Обидва посадовці подали апеляцію, вимагаючи цілковитого звільнення від застави. Апеляційна палата ВАКС, розглянувши справу, задовольнила обидві.

03.12.2020

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