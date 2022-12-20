У Бориславі створять індустріальний парк.

 

У Бориславі на Львівщині створять індустріальний парк. Пріоритетними галузями для нього визначають машинобудівну, металообробну та деревообробну промисловість. Депутати Бориславської міської ради на сесії затвердили концепцію парку.

 

 

Індустріальний парк «ІнПарк» збудують на земельній ділянці площею 20 га у провулку Губицький. На ділянці є газопровід, електроенергія, каналізація та водопостачання, облаштована необхідна інженерно-технічна інфраструктура для нових промислових об’єктів.

 

«Це дозволить залучати інвестиції, створить нові робочі місця, розвиватиме сучасну виробничу інфраструктуру, запровадить сучасні технології виробництва. Також індустріальний парк створить сприятливі умови для релокації бізнесу і стане інструментом для відновлення роботи підприємств», –пояснив начальник відділу економіки Бориславської міськради Лев Попель.

 

Бориславська міська рада розраховує створити 2300 робочих місць. Щорічні платежі до місцевого та державного бюджету після виходу на планову потужність можуть сягати до 19 млн грн в рік.

 

Попередній розрахунок показав, що на будівництво всього індустріального парку необхідно витратити близько 2,2 млрд грн (59 млн доларів). Площа забудови – 105,5 тис. м2, яка налічуватиме дві офісні будівлі, дві виробничо-складські будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями, дві виробничі будівлі (орендні кластери) на понад 20 тис. м2 кожна.

 

За затвердженою концепцією, індустріальний парк «ІнПарк Борислав» розрахований на групу промислових підприємств різних галузей, пріоритетними з яких є:

 

- виробництво меблів,

 

- виробництво деревини та виробів з деревини,

 

- целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа,

 

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування,

 

- виробництво гумових та пластмасових виробів,

 

- надання логістичних послуг,

 

- виробництво комплектуючих до ТЗ, машинобудування,

 

- харчова промисловість,

 

- виробництво легкової промисловості,

 

- деревообробна промисловість,

 

- виробництво запасних частин і комплектуючих для машинобудування або автопромисловості,

 

- приладобудування,

 

- металообробка.

 

20.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ніч, коли ходить святий Миколай
Андрій Содомора
До тієї ночі ми, діти, відраховували місяці, тижні, дні, години. Казкова й таємнича, вона наближалася з першими білими сутінками
19.12.22 | | Дискурси
299-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки, Макіївки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Верхньокам’янського, Бахмутського, Підгороднього, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Красногорівки, Олександрополя, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
19.12.22 | | Україна
Українці мовчання
Віталій Портников
Бути українцем у Росії уже сприймається майже як дискредитація російських збройних сил
18.12.22 | | Дискурси
«Нова радість стала» у мажорному ладі
Стефанія Олійник          
Колядування під час війни сповнюється новими сенсами. Мецо-сопрано Лілія Нікітчук і піаністка Марта Кузій у концерті «Коляди на новий лад» у Львівській філармонії озвучили їх на прикладах українських та польських колядок, аранжування яких були здійснені після Другої світової й під час війни нашого часу.
18.12.22 | | Штука
298-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському й Авдіївському напрямках; за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах більш ніж п’ятнадцяти населених пунктів.
18.12.22 | | Україна
Чому діти так легко засвоюють граматику?
Дозрівання зони Брока в мозку надає чотирирічним дітям здібності до вивчення граматики.
17.12.22 | | Наука
Маестро хорового мистецтва
Олег Цигилик
Із Павлом Василем наші творчі стосунки тривають досі на перехресті концертних шляхів  міжнародного фестивалю духовної музики східного обряду в Кошицях та Пряшеві, де ми успішно проявили себе своїми чоловічими хорами (львівським «Гомоном» та пряшівським – богословів).
17.12.22 | | Штука
Прогулянки вздовж і над Сяном
Василь МАХНО
Уявляю, як востаннє оглядається на свій дім мій дідо Юрко, щоби пронести його – не знати для чого, принаймні в своїй пам'яті – як легку пучку світла
17.12.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.