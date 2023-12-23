На Львівщині та Хмельниччині з'являться нові індустріальні парки.

Уряд ухвалив рішення про створення трьох нових індустріальних парків. Йдеться про два нові промислові парки на Хмельниччині та один на Львівщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 грудня.

Очікують, що завдяки цим майданчикам буде створено приблизно 1,5 тисячі нових робочих місць, а сукупні інвестиції можуть перевищити 5,5 млрд грн.

Окрім цього, у 2024 році на програми підтримки економічної активності, інвестицій та українських виробників держава виділить близько 40 млрд грн.