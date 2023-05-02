 «Долина Стрий»: на Львівщині з'явився ще один індустріальний парк.

Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «Долина Стрий» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 травня.

 

Площа парку становитиме 13,95 га. Тут планується створити близько 700 робочих місць у переробній промисловості, а саме в таких напрямках:

 

- виробництво харчових продуктів, електричного устаткування, машин і устаткування, готових металевих виробів;

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка (крім меблів);

- виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

- ремонт і монтаж машин і устаткування.

 

Ініціатором створення індустріального парку «Долина Стрий» у січні 2023 року стала Стрийська міська рада, яка ухвалила відповідне рішення сесії. Індустріальний парк створено на території Стрия терміном на 30 років.

 

«Долина Стрий» став 62-м індустріальним парком в Реєстрі індустріальних (промислових) парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.

 

02.05.2023

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