 «Долина Стрий»: на Львівщині з'явився ще один індустріальний парк.

Кабінет Міністрів України включив індустріальний парк «Долина Стрий» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 травня.

Площа парку становитиме 13,95 га. Тут планується створити близько 700 робочих місць у переробній промисловості, а саме в таких напрямках:

- виробництво харчових продуктів, електричного устаткування, машин і устаткування, готових металевих виробів;

- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка (крім меблів);

- виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

- ремонт і монтаж машин і устаткування.

Ініціатором створення індустріального парку «Долина Стрий» у січні 2023 року стала Стрийська міська рада, яка ухвалила відповідне рішення сесії. Індустріальний парк створено на території Стрия терміном на 30 років.

«Долина Стрий» став 62-м індустріальним парком в Реєстрі індустріальних (промислових) парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.