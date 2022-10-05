На Франківщині планують збудувати індустріальний парк

 

Городенківська територіальна громада надасть в оренду земельну ділянку інвестору для створення індустріального парку. Її площа – 27,5 га. Це територія колишнього цукрового заводу, поблизу якої є залізничні колії та приміщення, де можна зберігати сировину і продукцію. Індустріальний парк спеціалізуватиметься на переробці кукурудзи. Про це розповів перший заступник міського голови Городенки Андрій Цюмпала в коментарі Суспільному.

 

“В Україні є заводи з переробки кукурудзи, проте це підприємство матиме нові технології, які дозволять переробляти кукурудзу на 25 складових. Біля основного заводу інвестор планує побудувати й допоміжні підприємства”, – розповів Андрій Цюмпала.

 

За його словами, сировину для роботи заводу могли б постачати місцеві сільгоспвиробники. Варіанти їхньої співпраці з інвестиційною компанією у громаді обговорять згодом. А вже зараз відомо, що на заводі з переробки кукурудзи створять тисячу робочих місць. Можливості для працевлаштування будуть і після спорудження об’єктів для обслуговування працівників, зокрема готелю, закладів харчування.

 

“Наша громада отримуватиме податок за землю. Коли завод запрацює на повну потужність, очікується приблизно пів мільярда гривень податків на всіх рівнях. При створенні індустріального парку врахують всі першочергові рекомендації щодо екологічної ситуації навколо нього. Має бути об’єднання двох ідей: стійкості та промислової чистоти”, – говорить Андрій Цюмпала.

 

Рішення про створення індустріального парку ухвалили на сесії Городенківської міської ради. Міський голова Городенки та представник інвестиційної компанії підписали документ про співпрацю. Планують, що індустріальний парк запрацює через три-п’ять років.

 

05.10.2022

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