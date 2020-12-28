Польща з 28 грудня оновила правила в’їзду для українців.

Польща від сьогодні, 28 грудня, оновлює правила в’їзду для громадян України на свою територію. Про це повідомило посольство України у Польщі.

Фото https://poland.mfa.gov.ua

Право на в’їзд до сусідньої Польщі поширюється на такі категорії українських громадян: які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають «Карту поляка», право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі «гуманітарної» чи «бізнес»-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Право на в’їзд до Польщі під час карантину мають українці, які:

– є подружжям, дітьми (чи перебувають під постійною опікою) громадян Республіки Польща;

– мають Карту Поляка, право на постійне/тимчасове проживання на території;

– працюють у Польщі (мають право на виконання робіт, дозвіл на працевлаштування, підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт тощо);

– здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів;

– є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;

– є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;

– мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, або є членами їхніх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

– є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

– є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;

– є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

– є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Таїланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;

– в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;

– в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) за умови наявності документів з підтвердженням від організатора змагань;

– в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов’язанням;

– в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

– є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни, отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Республіки Польща.

Фото https://telemetr.me

Також дипломати повідомили про випадки, в яких громадяни України звільняються від обов’язку перебувати на карантині після в’їзду на територію Польщі. Це стосується:

– осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від Covid-19;

– водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

– інспекторів морської адміністрації які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;

– пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;

– осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні та супроводжуючий, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти), а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі (за умови документального підтвердження факту навчання/наукової діяльності);

– осіб, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас, який відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі;

– працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

– осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;

– осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;

– спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджувальні документи від організатора змагань;

– медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я;осіб, що перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Генеральне Консульство Республiки Польща у Львові повідомило, що 28-30 грудня 2020 року не прийматиме візових заяв, буде здійснюватися лише видача документів у період з 14:00 до 16:00. 1, 6, 7 та 8 січня 2021 року консульство також не працюватиме.

До слова, з вересня візові центри у співпраці з посольством Республіки Польща та консульствами запровадили нову процедуру подачі документів на польську візу, а саме: у форматі поштового відправлення.

Зазначимо, влада Польщі оголосила про введення жолрсткого локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби Covid-19 в період з 28 грудня по 17 січня. У країні не працюватимуть готелі й торгові центри, а на Новий рік введуть комендантську годину.