Візові центри змінили правила подачі документів на польську візу.

З вересня візові центри у співпраці з посольством Республіки Польща та консульствами запровадили нову процедуру подачі документів на польську візу, а саме: у форматі поштового відправлення. Тепер документи можна надсилати через кур'єра «Нової пошти». Про це поінформували у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації.

Фото https://loda.gov.ua

«Спеціальна «послуга подачі документів у форматі поштового відправлення» запроваджується візовими центрами спільно з Посольством Республіки Польща в Києві та іншими консульствами у Харкові, Львові, Одесі, Луцьку та Вінниці. Документи можна пересилати лише через визначені офіси «Нової пошти», – зазначив директор департаменту Роман Шепеляк.

Апліканти мають вказувати вибір способу подання документів під час сплати сервісного збору у визначених банках – «Ідея банку» або «Кредобанку»: особисто в пункті прийому візових анкет (ППВА) або через кур’єра «Нової пошти».

«Якщо обрали перший формат подачі документів, то дату і годину реєстрації у ППВА автоматично призначать під час оплати. Після цього зателефонує оператор контакт-центру для їхнього підтвердження. Коли ж обрали другий формат подачі документів, то їх можна відправити відразу. До того ж не треба чекати дзвінка з контактного центру», – йдеться у повідомленні.

Відправити пакет документів необхідно упродовж 90 днів, оскільки впродовж цього часу дійсна банківська квитанція. Детальніша інформація за цим посиланням.

Фото https://www.gov.pl

Нагадаємо, Генеральне консульство Республіки Польща у Львові через епідемічну ситуацію з 10 серпня призупинило прийом візових анкет, заяв для отримання Карти поляка, а також прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула. Львівський консульський округ охоплює Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області.