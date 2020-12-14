Галицькі хроніки COVID-19: 14 грудня.

 

Станом на 09:00 14 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 125 895 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 400 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині, 182 – на Львівщині (проведено 377 ПЛР-досліджень) та 118 – на Тернопіллі (проведено 603 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 25 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі, 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 грудня (09:00): 31 283 випадки, 118 нових

м. Тернопіль – 26 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 грудня (09:00): 53 844 випадки, 182 нових

м. Львів – 105 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 18 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Самбірський район – 8 осіб

Сокальський район – 12 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 10 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 грудня (09:00): 40 768 випадків, 100 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
13.12.20 | | Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20 | | Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20 | | Наука
Людина без професії
Василь МАХНО
Стиль – це не тільки припасованість слів, їхній список, це форма та глибина думки у парі з природною красою вислову
12.12.20 | | Дискурси
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20 | | У світі
«Моя Таня (Думанка)»
Юлія Овсяник
Вона носила квіти у волоссі і малювала образи. І образам малювала квіти. Вболівала за рідну державу і тримала її невидимий фронт. Минуло 40 днів, як відійшла у вічність Тетяна Думан
11.12.20 | | Галичина
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука
Вхід без маски небажаний
Тарас Прохасько
Бабця була у цьому сенсі цілком конкретною: вона казала, що найбільшим гріхом совєтської системи є брехня
10.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.