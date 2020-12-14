Галицькі хроніки COVID-19: 14 грудня.

Станом на 09:00 14 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 125 895 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 400 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині, 182 – на Львівщині (проведено 377 ПЛР-досліджень) та 118 – на Тернопіллі (проведено 603 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 25 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі, 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня (09:00): 31 283 випадки, 118 нових
м. Тернопіль – 26 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня (09:00): 53 844 випадки, 182 нових
м. Львів – 105 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 18 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Самбірський район – 8 осіб
Сокальський район – 12 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 грудня (09:00): 40 768 випадків, 100 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.12.2020