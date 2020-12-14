Галицькі хроніки COVID-19: 14 грудня.

Станом на 09:00 14 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 125 895 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 400 нових випадків: 100 – на Івано-Франківщині, 182 – на Львівщині (проведено 377 ПЛР-досліджень) та 118 – на Тернопіллі (проведено 603 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 25 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі, 6 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня (09:00): 31 283 випадки, 118 нових

м. Тернопіль – 26 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня (09:00): 53 844 випадки, 182 нових

м. Львів – 105 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 18 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Самбірський район – 8 осіб

Сокальський район – 12 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 грудня (09:00): 40 768 випадків, 100 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.