Галицькі хроніки COVID-19: 13 грудня.

Станом на 09:00 13 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 125 495 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 748 нових випадків: 184 – на Івано-Франківщині, 363 – на Львівщині (проведено 611 ПЛР-досліджень) та 201 – на Тернопіллі (проведено 893 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: 22 людини померли на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 грудня (09:00): 31 165 випадків, 201 новий
м. Тернопіль – 62 особи
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 22 особи
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 грудня (09:00): 53 662 випадки, 363 нових
м. Львів – 87 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 27 осіб
Кам'янко-Бузький район – 18 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 54 особи
Радехівський район – 8 осіб
Сокальський район – 27 осіб
Стрийський район – 24 особи
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 грудня (09:00): 40 668 випадків, 184 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.12.2020