Галицькі хроніки COVID-19: 13 грудня.

Станом на 09:00 13 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 125 495 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 748 нових випадків: 184 – на Івано-Франківщині, 363 – на Львівщині (проведено 611 ПЛР-досліджень) та 201 – на Тернопіллі (проведено 893 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 30 летальних випадків: 22 людини померли на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня (09:00): 31 165 випадків, 201 новий

м. Тернопіль – 62 особи

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 22 особи

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня (09:00): 53 662 випадки, 363 нових

м. Львів – 87 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 27 осіб

Кам'янко-Бузький район – 18 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 54 особи

Радехівський район – 8 осіб

Сокальський район – 27 осіб

Стрийський район – 24 особи

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 грудня (09:00): 40 668 випадків, 184 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.