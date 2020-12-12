Галицькі хроніки COVID-19: 12 грудня.

Станом на 09:00 12 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 124 747 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1149 нових випадків: 202 – на Івано-Франківщині, 721 – на Львівщині (проведено 1741 ПЛР-дослідження) та 226 – на Тернопіллі (проведено 1010 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 40 летальних випадків: 29 людей померло на Львівщині, 4 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня (09:00): 30 964 випадки, 226 нових

м. Тернопіль – 87 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня (09:00): 53 299 випадків, 721 новий

м. Львів – 396 осіб

Бродівський район – 31 особа

Городоцький район – 23 особи

Дрогобицький район – 13 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 32 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 24 особи

Пустомитівський район – 60 осіб

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 29 осіб

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 52 особи

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 грудня (09:00): 40 484 випадки, 202 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.