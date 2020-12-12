Галицькі хроніки COVID-19: 12 грудня.

Станом на 09:00 12 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 124 747 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1149 нових випадків: 202 – на Івано-Франківщині, 721 – на Львівщині (проведено 1741 ПЛР-дослідження) та 226 – на Тернопіллі (проведено 1010 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 40 летальних випадків: 29 людей померло на Львівщині, 4 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня (09:00): 30 964 випадки, 226 нових
м. Тернопіль – 87 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня (09:00): 53 299 випадків, 721 новий
м. Львів – 396 осіб
Бродівський район – 31 особа
Городоцький район – 23 особи
Дрогобицький район – 13 осіб
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 32 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 24 особи
Пустомитівський район – 60 осіб
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 29 осіб
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 52 особи
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 грудня (09:00): 40 484 випадки, 202 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.12.2020