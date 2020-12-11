Галицькі хроніки COVID-19: 11 грудня.

Станом на 09:00 11 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 123 598 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1214 нових випадків: 275 – на Івано-Франківщині, 663 – на Львівщині (проведено 1591 ПЛР-дослідження) та 276 – на Тернопіллі (проведено 967 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня (09:00): 30 738 випадків, 276 нових
м. Тернопіль – 103 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 12 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 11 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня (09:00): 52 578 випадків, 663 нових
Львів – 377 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 14 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 9 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 25 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 18 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 64 особи
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 8 осіб
Яворівський район – 77 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 грудня (09:00): 40 282 випадки, 275 нових
(враховано дані за дві попередні доби)
м. Івано-Франківськ – 143 особи
Тисменицький район – 28 осіб
Надвірнянський район – 63 особи
Снятинський район – 21 особа
Косівський район – 27 осіб
Калуський район – 37 осіб
Долинський район – 47 осіб
Тлумацький район – 40 осіб
Галицький район – 22 особи
Коломийський район – 86 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський – 15 осіб
Верховинський район – 7 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.11.12.2020