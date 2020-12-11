Галицькі хроніки COVID-19: 11 грудня.

Станом на 09:00 11 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 123 598 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1214 нових випадків: 275 – на Івано-Франківщині, 663 – на Львівщині (проведено 1591 ПЛР-дослідження) та 276 – на Тернопіллі (проведено 967 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі, 7 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 грудня (09:00): 30 738 випадків, 276 нових

м. Тернопіль – 103 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 12 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 11 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 грудня (09:00): 52 578 випадків, 663 нових

Львів – 377 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 14 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 9 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 25 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 18 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 64 особи

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 8 осіб

Яворівський район – 77 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 грудня (09:00): 40 282 випадки, 275 нових

(враховано дані за дві попередні доби)

м. Івано-Франківськ – 143 особи

Тисменицький район – 28 осіб

Надвірнянський район – 63 особи

Снятинський район – 21 особа

Косівський район – 27 осіб

Калуський район – 37 осіб

Долинський район – 47 осіб

Тлумацький район – 40 осіб

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 86 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський – 15 осіб

Верховинський район – 7 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.