Галицькі хроніки COVID-19: 10 грудня.

Станом на 09:00 10 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 122 384 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1076 нових випадків: 277 – на Івано-Франківщині, 540 – на Львівщині (проведено 1642 ПЛР-дослідження) та 259 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: 23 людини померли на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня (09:00): 30 462 випадки, 259 нових
м. Тернопіль – 86 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 23 особи
Зборівський район – 5 осіб
Кременецький район – 19 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 35 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня (09:00): 51 915 випадків, 540 нових
м. Львів – 265 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район - 4 особи
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 28 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 41 особа
Золочівський район – 27 осіб
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 51 особа
Самбірський район – 8 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 40 осіб
Яворівський район – 45 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 грудня (09:00): 40 007 випадків, 277 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.12.2020