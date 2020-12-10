Галицькі хроніки COVID-19: 10 грудня.

Станом на 09:00 10 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 122 384 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1076 нових випадків: 277 – на Івано-Франківщині, 540 – на Львівщині (проведено 1642 ПЛР-дослідження) та 259 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: 23 людини померли на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня (09:00): 30 462 випадки, 259 нових

м. Тернопіль – 86 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 23 особи

Зборівський район – 5 осіб

Кременецький район – 19 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 35 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня (09:00): 51 915 випадків, 540 нових

м. Львів – 265 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район - 4 особи

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 28 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 41 особа

Золочівський район – 27 осіб

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 51 особа

Самбірський район – 8 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 40 осіб

Яворівський район – 45 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 грудня (09:00): 40 007 випадків, 277 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.